

القاهرة - محمد سامي



عبّر المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر، عن غضبه من تلاحم المباريات بالدوري المصري، ما أصاب الغالبية من لاعبي فريقه بالإرهاق البدني الشديد على أثر على المستوى الفني على الرغم من تحقيق المارد الأحمر فوزه التاسع على التوالي على حساب فاركو 2-1 ضمن منافسات الجولة 28 ورفع رصيده إلى 48 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني خلف المتصدر بيراميدز بـ 62 نقطة من 25 مباراة. وقال كولر عقب اللقاء: «لدي خبرات كبيرة، لكن ما أراه هنا لا أراه في أي مكان بحياتي، وهو لعب 20 مباراة في شهرين، اللاعبون ليسوا آلات وهذا يصعب مهمة تجهيزهم للمباريات، اللاعبون وصلوا لمرحلة أنهم ليس لديهم أي إعداد ذهني، ولا أحد يشعر بمعاناتهم». وختم بالقول: لدينا 18 لاعبا دوليا لا يحصلون على إجازات ومن حقهم اللعب للمنتخب، لكنها مشكلة كبيرة أن يستمر اللاعب دون راحة طوال الموسم.



إلى ذلك، من المقرر أن تعلن رابطة الأندية في الساعات المقبلة عن قرارها النهائي بشأن لقاء سموحة وبيراميدز الذي تم إلغاؤه نتيجة ماس كهربائي في غرف التحكم الرئيسية لكابلات المقصورة وغرفة تقنية الفيديو بستاد الإسكندرية. وتوقفت المباراة في الدقيقة 49 بنتيجة (1-1)، والتي شهدت طرد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، وتدرس الرابطة حاليا تقرير حكم المباراة والمراقب لاتخاذ قرار بإعادة المباراة كاملة في وقت لاحق أو استكمالها من لحظة توقفها اضطراريا.