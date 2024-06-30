أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس السبت دخول 40 طنا من الطحين إلى قطاع غزة لمساعدة آلاف النازحين الفلسطينيين.



وقال رئيس الجمعية د.هلال الساير في تصريح صحافي إن «الجمعية نفذت هذا المشروع بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني لدعم أبناء القطاع في مواجهة خطر الموت والجوع وسوء التغذية ولاسيما الأطفال وكبار السن».



وأوضح الساير أن كيس الطحين الذي يزن 25 كيلوغراما يكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر تقريبا، مشيرا إلى أن توزيع المساعدات سيكون في محافظتي غزة وشمال غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأعرب عن الأمل في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة آلاف الأسر المحاصرة تحت القصف وتوقف كل مخابز القطاع بسبب نفاد الوقود، إذ أصبح رغيف الخبز مطلبا وحاجة لأكثر من مليوني نسمة محاصرين تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد أن الجمعية مستمرة في استقبال التبرعات لدعم الأشقاء في غزة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية أو في مقرها.



وأشار الساير إلى أن حملة المساعدات مستمرة لدعم الأشقاء وتخفيف وطأة الأزمة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مضيفا أن الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني، ولن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.