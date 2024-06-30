بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس رامكالاوان موفور الصحة والعافية ولجمهورية سيشل وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.