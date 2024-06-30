دارين العلي



ساهم انخفاض درجات الحرارة إلى 47 مئوية، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية، في انخفاض الأحمال الكهربائية، حيث بلغ المؤشر أمس 15600 ميغاواط، محافظا على استقراره في المنطقة الخضراء.



وقالت مصادر ان هناك عدة عوامل ساهمت في انخفاض الأحمال كالتزام العملاء بالترشيد في اوقات الذروة مشيرة إلى ان هذه الأحمال سمحت بوجود احتياط جيد في الشبكة.



وأوضحت المصادر أن الوزارة مستمرة بعملها لانتهاء أعمال الصيانة في وحدات الزور الجنوبية لرفع الإنتاج الإجمالي لمحطات القوى بالإضافة إلى ما يدخل إلى الشبكة من الربط الخليجي.



وكررت المصادر الدعوة للترشيد للحفاظ على استقرار الشبكة واستبعاد الحاجة للجوء إلى القطع المبرمج.