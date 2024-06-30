بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، ببرقية تعزية إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الرئيس وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.