يحرص بنك الكويت الوطني بصفة مستمرة على إثراء الخدمات الرقمية التي يوفرها للعملاء باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.



وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن توفير خدمة المدفوعات الفورية (ومض) عبر البرنامج اعتبارا من اليوم 30 يونيو، بما يعزز سهولة نقل الأموال بطريقة سلسة وسريعة.



يأتي ذلك في ظل تنفيذ شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) نظام المدفوعات الفورية (ومض)، وذلك تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.



ويقدم نظام المدفوعات الفورية (ومض) قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، كما أنه يسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطورة، تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحول الرقمي في الكويت عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.



ويسعى بنك الكويت الوطني من خلال إتاحته الخدمة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إلى بلوغ مستوى عال من الأداء يحظى برضا العملاء، كما يستهدف تقديم خدمة موثوقة وآمنة، تحافظ على بيانات العميل وأمواله. وفي هذا الجانب، فإن المستخدم سيحصل على رمز تحقق أثناء عملية التسجيل في الخدمة.



وتتميز خدمة المدفوعات الفورية التي سيوفرها بنك الكويت الوطني على برنامجه عبر الموبايل بسهولة وسرعة تحويل الأموال، إذ إن كل ما يحتاجه العميل هو رقم هاتف نقال للمستفيد الذي سيتم تحويل الأموال إليه. كما تقدم الخدمة خطوات سريعة ومختصرة لتنفيذ التحويلات فليس على العميل سوى إدخال رقم الهاتف النقال للمستفيد والمبلغ المراد إرساله والغرض من التحويل وأي ملاحظات أخرى، ثم الموافقة على الشروط والأحكام حتى يتم تنفيذ المعاملة.



وللاستفادة من خدمة (ومض) عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، يجب على العميل التسجيل مع ربط حساب مصرفي واحد بالخدمة، الأمر الذي يمكنه من تلقي الأموال أو إرسالها أو طلبها. وبهذه المناسبة، قال رئيس تحويل الأموال وعمليات إدارة الثروات عبدالله المطوع: يعد بنك الكويت الوطني سباقا في تبني أحدث الخدمات المتطورة التي تعزز مكانته الرائدة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية في مجال المدفوعات والتحويلات الفورية في الكويت.



وأضاف ان البنك يعمل على مدار الساعة من أجل مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائه والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات، وكذلك العمل على تلبية تفضيلاتهم في إطار حرصه الدائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات وأكثرها تطورا.



ويهدف بنك الكويت الوطني من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء بالقيام بالمعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت، فضلا عن تقديم طلب كشف حساب وتحديث البيانات كما يوفر أرقام هواتف مجانية للتواصل مع عملائه خلال سفرهم إلى خارج الكويت، وذلك لمساعدتهم والرد على استفساراتهم المصرفية.



ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوافر حاليا على متجر آبل App Store ومتجر غوغل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei AppGallery.