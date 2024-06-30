أظهرت بيانات حكومية يابانية الجمعة تراجع صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان بنسبة 15.4% في مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 5.44 ملايين برميل (175 ألف برميل يوميا) مسجلة بذلك انخفاضا للشهر الثامن على التوالي. وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي ما نسبته 8.3 % من إجمالي الواردات اليابانية من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.5 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وأضافت أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع في مايو الماضي بنسبة 13.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 2.11 مليون برميل يوميا مسجلا بذلك انخفاضا للمرة السادسة على التوالي.



وأشارت الوكالة إلى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 95.3 % من إجمالي الواردات منخفضة بنسبة 1.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وظلت الإمارات العربية المتحدة المورد الأول للنفط لليابان رغم تراجع وارداتها في الشهر الماضي بنسبة 8.2 % مقارنة بمستوياتها خلال الشهر نفسه من عام 2023 لتبلغ 974 ألف برميل يوميا تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 758 ألف برميل يوميا بانخفاض نسبته 19.8 %.



وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ 88 ألف برميل يوميا تلتها الولايات المتحدة بـ 68 ألف برميل يوميا.



وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.