

عقدت شركة الاتصالات الكويتية stc، لقاء خاصا لرواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الكويت تحت مظلة «وياك». وتأتي الفعالية استكمالا لسلسلة الأنشطة المختلفة التي أطلقتها stc، والتي تركز بشكل استراتيجي على تمكين القطاع الخاص ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة لدفع النمو الاقتصادي المستدام والتقدم المجتمعي.



وشهد اللقاء مشاركة أكثر من 70 رائد أعمال من مختلف القطاعات وبحضور الرئيس التنفيذي لـ stc الكويت م.معتز الضراب، وقد أتاح هذا الحدث فرصة فريدة للتواصل والتعاون بين بعض الشخصيات الأكثر تأثيرا في مجتمع الأعمال، بمن في ذلك د.سعد البراك وزير النفط السابق، ودخيل الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة رساميل، ود.محمد الصايغ صاحب شركة قروب عصير تايم، وبدر العقيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيك.



وكان أبرز ما في الأمسية الكلمة التي ألقاها م.معتز الضراب الرئيس التنفيذي لشركة stc، حيث أعرب من خلالها عن عميق امتنانه لجميع الحضور على مشاركتهم الفعالة، مشددا على الدور الحاسم للقطاع الخاص ورواد الأعمال في دفع التنمية المجتمعية والتقدم الاقتصادي، كما سلط الضوء على دعم stc المستمر لمنظومة ريادة الأعمال في الكويت من خلال المبادرات والأنشطة المختلفة، وأكد أيضا أنه من خلال مبادرة «وياك»، تهدف stc إلى المساهمة في إنشاء بيئة مزدهرة، حيث يمكن للشركات المحلية أن تزدهر وتسهم بشكل كبير في نمو الدولة.



ويأتي هذا الحدث كجزء من استراتيجية stc الأوسع لدعم رواد الأعمال تحت مظلة «وياك»، وتم تصميم هذه المبادرة لتوفير دعم قوي لقطاع ريادة الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تزويد رواد الأعمال تحت مظلة «وياك» بالفرص المناسبة واللازمة لنسج علاقات مهنية مع نظرائهم في السوق من كل القطاعات للنجاح في سوق تنافسية. ومن خلال دعوة رواد الأعمال المشهورين للتحدث عن تجاربهم الشخصية والمهنية، سيحصل الحضور على فرصة للاستماع إلى بعض التحديات والنصائح من هؤلاء المهنيين ذوي الخبرة والتي يمكن أن تساعدهم في إطلاق مشاريعهم الشخصية بنجاح وتنميتها.



من جهتها، أعربت stc عن تقديرها العميق لمستوى المشاركة الذي شهده اللقاء والذي أقيم في مطعم جو للمبادر رجل الأعمال عبدالعزيز الناهس. وأكدت الشركة أنها ملتزمة بتعزيز العلاقات بين مختلف القطاعات وأنها تقدر المساهمات القيمة لمجتمع ريادة الأعمال المحلي. وكجزء من مبادرة «وياك» والبرامج الأخرى التي تم إطلاقها لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ستواصل stc تنظيم وتقديم منصات تعليمية يمكنها مساعدة الأفراد الملهمين على تحقيق أحلامهم واقتناص الفرص الفريدة.



وفي إطار جهودها المستمرة، أكدت stc أيضا دعمها الكامل لمبادرات ومشاريع التحول الرقمي التي ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة عملياتها بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، سلطت stc الضوء على الخدمات والحلول الرقمية المختلفة التي تقدمها الشركة، وخاصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في تعزيز عملياتها بكفاءة بما يدعم عملياتها التجارية. وتعكس هذه المبادرات، وغيرها، التزام الشركة بتعزيز الابتكار وتوفير تجربة فريدة لا مثيل لها لجميع عملائها.