



أطلق البنك الأهلي الكويتي باقة العائلة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي والتي تلبي كل احتياجات أفراد الأسرة.



وتعكس الباقة الجديدة قدرة البنك الأهلي الكويتي على ابتكار منتجات تلبي الاحتياجات المتغيرة لدى العملاء، وتصميمه على جذب المزيد منهم لتقديم أفضل الخدمات لهم وفق أعلى المستويات، مما يساعده على الارتقاء بتنافسيته في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت.



وتشمل الباقة الجديدة العديد من المزايا مثل توصيل المستندات المصرفية مجانا، باقة حصرية من STC لشخصين من أفراد الأسرة، 6 بطاقات مسبقة الدفع مجانا، بطاقة ائتمانية إضافية مجانا، صندوق أمانات مجانا، إنشاء أمر تحويل دائم مجانا مرة واحدة في السنة.



وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: نقدم باقة العائلة المتكاملة انطلاقا من حرصنا على تقديم جميع الخدمات المصرفية لكل فرد من أفراد الأسرة بما في ذلك العمالة المنزلية. نريد أن نكون خيارهم الأوحد والأفضل لإجراء جميع معاملاتهم المصرفية تحت سقف واحد.



وأفادت بأن نيل رضا العملاء يتطلب العمل الجاد من أجل خدمتهم على مدار الساعة، مبينة أن البنك الأهلي الكويتي يواصل السعي لتطوير منتجاته من أجل الوصول إلى جميع فئات المجتمع الكويتي وتلبية احتياجاتهم التي تشهد ارتفاعا على مدار الوقت.



وأضافت معرفي أن باقة العائلة تؤكد مستوى الابتكار العالي الذي يتمتع به فريق عمل البنك، وتظهر التزامه بالعمل المتواصل من أجل مفاجأة العملاء بخدمات ومنتجات وحلول مصرفية ذات مزايا حصرية توفر الوقت والجهد عليهم، وتمنحهم العديد من المكافآت التي تعزز رضاهم إلى أعلى المستويات.



وأوضحت معرفي أن «الأهلي» حريص على تعزيز عائلة عملائه من مختلف الأعمار والفئات، ولذا يعمل على إطلاق العديد من العروض والحملات الترويجية التي تمنح جميع المتعاملين معه مكافآت حصرية بالتعاون مع العديد من الشركاء داخل دولة الكويت، لافتة إلى أن فريق العمل يعكف على مواكبة التطورات على مدار الساعة من أجل توفير أفضل الحلول والمنتجات المصرفية في السوق.



ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني للبنك ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على العروض والحملات والمنتجات الجديدة التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.