سامي شبشب: الإرث الحافل منذ 50 عاماً يؤكد مكانتنا كمستشار موثوق لتحديد الفرص الاستثمارية ذات القيمة

عبداللطيف النصف: مكانة «المركز» الفريدة نابعة من توطيد علاقاته مع العملاء.. وخلق القيمة المضافة لهم





تأكيدا على مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في قطاع إدارة الأصول في ظل التطورات الديناميكية في القطاع العقاري العالمي، أعلن «المركز» عن استمرار إنجازاته في القطاع العقاري الدولي، حيث قام بتنفيذ أكثر من 95 مشروعا بقيمة 2.3 مليار دولار منذ بدء النشاط العقاري في مختلف الأسواق العالمية وعبر فئات عقارية متعددة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.



ويواصل «المركز» تميزه المؤسسي في تقديم قيمة مضافة للمستثمرين عبر الجمع بين خبراته في القطاع والشراكات الاستراتيجية والأساليب المبتكرة.



وفي هذا السياق، قال رئيس شركة «مار جالف مانجمنت إنك» سامي شبشب، وهي الذراع العقارية الدولية لـ«المركز»: «يؤكد إرثنا الحافل منذ 50 عاما على مكانة المركز كمستشار موثوق به في تحديد الفرص الاستثمارية ذات القيمة لعملائنا من خلال الاستفادة من شبكة عالمية من الشركاء الاستراتيجيين».



وتابع بالقول: «نعمل وفق استراتيجية استثمار ديناميكية يتم من خلالها تقييم اتجاهات الأسواق لتحديد أكثر القطاعات جاذبية من حيث الفرص. ولا نزال متفائلين بشأن قطاع الخدمات اللوجستية على المدى الطويل، على الرغم من التحديات في المشهد الاقتصادي الكلي».



وأضاف: «النمو المستمر للتجارة الإلكترونية، إلى جانب إعادة التنظيم الاستراتيجي لسلاسل التوريد العالمية والزيادة الناتجة عن ذلك في متطلبات التخزين، تعد فرصا استثمارية جاذبة. ويخلق التقاء هذه الاتجاهات هيكلا ثلاثي الأبعاد يتسم بطلب قوي ومستدام يفوق العرض المحدود نسبيا، وهي ديناميكية من المرجح أن تستمر في المستقبل المنظور».



وفي ظل تطور بيئة الإقراض، فإن «المركز» يقوم بتوسيع تركيزه بشكل استراتيجي على حلول الديون المهيكلة. ومن خلال توفير حلول تمويل مصممة خصوصا للعملاء، يمكن لـ«المركز» إضفاء قيمة فريدة في ظل التحديات، مما يخلق فرصا استثمارية جذابة لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق للمقرضين التقليديين.



ويكمل هذا النهج إمكانات «المركز» القائمة في عمليات الاستحواذ والتطوير وإدارة الأصول ويقدم مجموعة شاملة من استراتيجيات الاستثمار العقاري، ويلتزم «المركز» بمواصلة تعزيز شبكته من الشركاء الاستراتيجيين.



وتعمل هذه الشراكات على تعظيم الخبرات وفتح المجال أمام تدفق الصفقات الجديدة وتعزيز قدرة «المركز» على الاستفادة من الفرص الناشئة، وتأكيدا على سجله الناجح، يحرص «المركز» على التعاون مع أفضل المطورين والمستثمرين والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية، ليتمكن «المركز» من الوصول إلى فرص فريدة وإقامة تحالفات تدفعه لمزيد من النمو والابتكار.



وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، نفذ «المركز» عمليات تخارج عقارية استراتيجية، مما أدى إلى تحقيق عوائد إيجابية للمستثمرين رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، وقال شبشب: «لقد أدى تخطيطنا الدقيق وتنفيذنا الدؤوب وتركيزنا الثابت على تعظيم القيمة إلى تحقيق معدلات عوائد داخلية جيدة على هذه العمليات».



وأضاف: «نحن فخورون بقدرتنا على تحديد أوقات التخارج بشكل استراتيجي لتحقيق عوائد مرضية لعملائنا كما يتضح من عمليات التخارج الأخيرة من أصول صناعية رئيسية، محققة قيمة تخارج إجمالية قدرها 235.5 مليون دولار».



من جانبه، قال العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف: «مكانة المركز الفريدة نابعة من تركيزه المستمر على توطيد العلاقات مع العملاء وخلق القيمة المضافة لهم. وساهمت خبرتنا العميقة في الأسواق الأميركية والأوروبية المدعومة بالتحالفات الاستراتيجية في تمكيننا من مواجهة تقلبات الأسواق بفعالية وتحقيق عوائد مستمرة».



وأضاف: «يتعاون فريق إدارة الثروات بشكل وثيق مع فريق العقارات الدولي لتحديد الفرص الملائمة التي تتوافق مع أهداف العملاء، وبالتالي تحسين أداء محافظهم الاستثمارية، وذلك من خلال حلول استثمارية مبتكرة تم صقلها على مدى خمسين عاما. ويؤكد هذا التعاون التزام «المركز» بخلق حلول استثمارية مصممة خصوصا لتلبية احتياجات العملاء بشكل فاعل».



وفي المستقبل، سيستمر «المركز» في الاستفادة من خبرة فريق العمل والشبكة القوية من الشركاء لتحقيق نتائج مستدامة وتعزيز الابتكار في السوق العقاري الدولي. ومن خلال التركيز على التعاون والإبداع ووضع العملاء نصب عينيه، يستعد «المركز» للاستفادة من الفرص الناشئة وتشكيل مستقبل القطاع العقاري العالمي.