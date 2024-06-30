

يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي وتوعيتهم بتطورات المعاملات المصرفية وذلك في إطار دوره المجتمعي وبرنامج الاستدامة.



وفي هذا السياق، قال بنك بوبيان: نحرص على أن نشارك عملاءنا ومختلف شرائح المجتمع العديد من النصائح والإرشادات المهمة في كل وقت، للتحذير من مختلف طرق الاحتيال ونشر وسائل التوعية لحمايتهم تجنبا للوقوع كضحية لتلك الهجمات والتي من الممكن أن تؤدي إلى خسارة مالية وسرقة الهوية وعواقب وخيمة.



وأضاف: ومع بداية موسم الصيف، نقدم مجموعة من الإرشادات الهامة للراغبين في السفر وقضاء إجازتهم خارج البلاد، تضمن الاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية والمحافظة على بياناتهم الشخصية ومنها:



٭ استخدم نظام المصادقة الثنائية MFA: قم بتفعيل المصادقة الثنائية لتوفير طبقة إضافية من الأمان عند الوصول إلى حساباتك.



٭ مراقبة الحسابات بانتظام: تحقق من حساباتك البنكية وبطاقاتك بانتظام لملاحظة أي نشاط غير معتاد أو مشبوه.



٭ تجنب مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة OTP: لا تشارك رسائل الـ OTP مع أي شخص فهي معلومات خاصة بك وحدك.



٭ قراءة نص رسائل كلمة المرور لمرة واحدة OTP: اقرأ رسائل الـ OTP بتمعن وتأكد من القيمة المراد دفعها، ولا تقم بنسخ الرمز قبل التحقق.



٭ تجنب مشاركة المعلومات الشخصية: لا تشارك معلوماتك الشخصية أو البنكية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني إلا إذا كنت متأكدا من الجهة المستقبلة.



٭ استخدام الإشعارات الفورية: قم بتفعيل الإشعارات الفورية للحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية لتلقي تنبيهات فورية حول أي نشاط على حسابك.



٭ الحذر من رموز QR: تجنب مسح رموز QR غير الموثوقة أو المشبوهة، فقد تستخدم لخداعك لزيارة مواقع ضارة أو سرقة معلوماتك الشخصية.



٭ التأكد من أجهزة الصراف الآلي (ATM): قبل استخدام جهاز الصراف الآلي، تأكد من عدم وجود أجهزة إضافية مثل ماسحات البطاقات التي قد تستخدم لسرقة معلومات البطاقة.



٭ تأكد قبل عمل أي مصادقة في تطبيق هويتي: تأكد من سبب المصادقة في التطبيق ولا تقم بعملية مصادقة ما لم تكن تعلم سبب المصادقة.



٭ تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة: تجنب إجراء المعاملات البنكية عبر شبكات الواي فاي العامة غير المضمونة، واستخدم اتصالا آمنا أو شبكة VPN عند الحاجة.



٭ تحديث البرامج والأجهزة: تأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات الخاصة بك بانتظام للحصول على أحدث تصحيحات الأمان.



٭ الانتباه لرسائل البريد الإلكتروني المشبوهة: تجنب النقر على الروابط أو تحميل المرفقات المشبوهة عن طريق الرسائل نصية أو بريد إلكتروني غير معروفة أو رسائل مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.



٭ استخدام بطاقة مسبقة الدفع: استخدم بطاقات الائتمان مسبقة الدفع عند التسوق عبر الإنترنت لتقليل مخاطر السرقة.



٭ الإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة فورا: إذا فقدت بطاقتك أو تمت سرقتها، فأبلغ البنك على الفور لإيقافها ومنع استخدامها.



٭ الإبلاغ عن العمليات المشبوهة فورا: إذا لاحظت عمليات مشبوهة على حساباتك البنكية فأبلغ البنك على الفور لإيقافها ومنع استخدامها.