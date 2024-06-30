أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين لسنة 2024.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: ناصر محمد الحمدان، نوال نايف الديحاني، إبراهيم بركة السعيدي، خالد فالح العازمي، عايض علي العجمي، معيوف عبدالله الفردان، مهدي عوض العجمي، حمد محمد الحسيني، عمار خالد العماري، نسيم فوزي دراغمه، براشيك بارفيكار، عبدالقادر سعود الخميس، عبدالله فوزي الحنيان، صالح صبيح الصبيح، إسماعيل محمد الصالح، سعد ناصر العجمي، عليه حسين الفضلي، هاجد فارس الرشيدي، عابد عبيد الرشيدي، حسين فخرالدين جيوري.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا. وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة. وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.