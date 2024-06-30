أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده إقامة علاقات ديبلوماسية مع سورية والرئيس بشار الأسد.



جاء ذلك عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد حضرة علي بمنطقة أوسكودار بإسطنبول، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.



وأوضح أردوغان في تصريحاته إلى الصحافيين أنه «لا يوجد سبب يمنع إقامة العلاقات الديبلوماسية. سنواصل تطوير العلاقات كما كنا نفعل في الماضي. ليس لدينا أي هدف أو نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسورية، لأن الشعب السوري هو مجتمع شقيق». وأضاف: «أجرينا لقاءات مع الأسد حتى على المستوى العائلي. ليس هناك ما يمنع حدوث محادثات في المستقبل، فقد تحدث مرة أخرى».



تصريحات الرئيس التركي سبقتها تصريحات أقل حدة عن سابقاتها صدرت عن الأسد إثر لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، إذ أكد الأسد انفتاحه على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين دمشق وأنقرة، والمستندة إلى ما وصفه بسيادة سورية على أراضيها ومحاربة كل «أشكال الإرهاب وتنظيماته».



وشدد الأسد على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سورية والمنطقة، معتبرا أن نجاح أي مبادرة ينطلق من احترام سيادة الدول واستقرارها.



ولم يتطرق الأسد إلى مسألة الانسحاب التركي من الأراضي السورية، والتي تتمسك بها دمشق كشرط لإحداث أي تقدم في مسار التقارب مع أنقرة.