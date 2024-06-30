بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين



استهل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم أمس، المصادف يوم عطلة نهاية الأسبوع في بيروت، بزيارة الجنوب متفقدا في شكل أساسي ثكنات للجيش اللبناني النظامي.



وجاءت زيارة ميقاتي في وقت يحاول البعض الترويج بأن توسيع إسرائيل الحرب على الجبهة اللبنانية مسألة وقت، وليست قرارا بتوسيعها من عدمه.



زيارة لمحاولة إعطاء جرعة طمأنة، لكنها لا تسقط ثوابت راسخة عند اللبنانيين، في طليعتها ان رؤساء الحكومات في لبنان هم من المدنيين، عدا اثنين توليا رئاسة حكومتين عسكريتين، أولهما الرئيس اللواء فؤاد شهاب في خمسينيات القرن الماضي، ثم الرئيس العماد ميشال عون (1988 - 1990). الاثنان اضطلعا بمهام رئاسة الحكومة من بوابة قيادة الجيش، ثم انتقلا لاحقا كل بفارق زمني قصير (شهاب) وطويل (عون) إلى القصر الجمهوري.



الثابتة الثانية التي تضعف من مفاعيل جولة ميقاتي الجنوبية، ان قرار الحرب في لبنان ليس في يد السلطة الرسمية، بل في يد «حزب الله»، وتاليا لا يستطيع ميقاتي تقديم ضمانات بعدم توسيع الحرب، لجهة منح إسرائيل ذرائع لا تحتاج اليها في الأساس. فقط يمكن قصر جولة ميقاتي وتفقده ثكنات الجيش اللبناني النظامي على ان الأخير جاهز لـ «اليوم التالي» بعد وضع الحرب أوزارها، لجهة العمل على تطبيق القرارات الدولية وفي طليعتها الـ 1701.



ولطالما تصدى جنود الجيش اللبناني وضباطه للجنود الإسرائيليين في المواقع الحدودية في العراء، من «شجرة العديسة» إلى سحب ضابط لبناني بندقيته في وجه مجموعة من الجنود الإسرائيليين وإجبارهم على التراجع. بطولات لبنانية بـ «اللحم الحي»، حيرت مورد السلاح الرئيسي للجيشين اللبناني والإسرائيلي، أي الولايات المتحدة الأميركية، عن سر عقيدة الجيش اللبناني، المتمسك بحماية الأراضي اللبناني، بسلاح غير متكافئ مع الذي يملكه العدو. وفي كل مرة يثبت الجيش اللبناني ولا يتراجع، بل يفرض ذلك على الجيش الإسرائيلي. في أي حال، تأتي زيارة ميقاتي بقميصه البيضاء، المختلفة عن الزيارات التفقدية للقادة الإسرائيليين، من رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، اذ يلبسان دروعا واقية، وسترات سوداء ويحضران غالبا بملالات عسكرية. في حين لا يتخلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي عن بندقيته، وكأنه على وشك إطلاق النار.



في كل ذلك، يستمر الخط الساحلي الرئيسي للأوتوستراد الذي يربط الساحل اللبناني، ممتلئا بأرتال السيارات من قاصدي الشواطئ البحرية من صور إلى شكا وأنفة في ساحل الكورة شمالا، والذين يختارون تمضية عطلات نهاية الأسبوع في قراهم وبلداتهم من الشمال إلى الجنوب.



لا يتهيب اللبنانيون توسع الحرب، ويدركون ان الخشية من حصول ذلك أكبر في إسرائيل منها في لبنان. وللغاية يمضي اللبنانيون في يومياتهم، غير مبالين بتوسع الحرب من عدمها، وغير مهتمين بما يتردد عن نية إسرائيل إقامة حزام أمني بلغ مداه في الساعات القليلة الماضية 16 كيلومترا. لا بل يسخرون من «جيرانهم الأعداء» الإسرائيليين لجهة قدرتهم على تأمين مقومات الحياة في المستوطنات الشمالية وأماكن أخرى في حال توسع الحرب.



على خط مواز، يتزايد الاهتمام الدولي والأوروبي خصوصا بالحفاظ على التهدئة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.



ففي غزة وعلى رغم المجازر وهول الدمار، فإن المعركة بقيت محصورة ضمن حدودها الجغرافية، فيما ترى عواصم القرار والدول المعنية ان الجبهة مع لبنان، وعلى الرغم من التهدئة السائدة، فإن الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات ولا يمكن حصرها في مساحة جغرافية محددة، بل تتحول إلى حرب إقليمية قد تتجاوز شظاياها حدود الشرق الأوسط إلى ساحات أوسع. ومن هنا يأتي الحرص على منع انفلات الأمور.



وقال مصدر مطلع لـ«الأنباء» ان إسرائيل أذعنت للمسعى الدولي بالكف عن سياسة التهديد والوعيد، وعدم الإقدام على أي تصرف او عمل عسكري يتجاوز «قواعد الاشتباك» المعمول بها. وان حكومة نتنياهو تدرك الثمن الباهظ لأي حرب موسعة في لبنان، إضافة إلى عدم استعدادها لمثل هذه المواجهة، على الرغم من النبرة العالية لصقور الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فهي استبدلت لغة التهديد بالحديث عن تسوية توفر الهدوء وإعادة السكان المهجرين على جانبي الحدود.



وبات الكلام عن صيغ تعمل عليها دول القرار تنطلق من«أنصاف حلول»، في انتظار انتهاء الحرب في غزة للذهاب إلى صيغة الحل، التي أخذ عليها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين موافقة مبدئية من الجميع.



ميدانيا، واصلت إسرائيل استهداف مواقع «حزب الله» وشن الغارات على مناطق الجنوب. وأدت احداها على بلدة كفركلا إلى تدمير مبنى من ثلاث طبقات بالكامل، ومقتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من الفلسطينيين، فيما قصف «الحزب» بقوة عمق المناطق الساحلية الإسرائيلية في الجليل.