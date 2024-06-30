

أحمد الفضلي



انتهى الفنان أحمد الفرج من عروض أحدث أعماله المسرحية والمتمثلة في مسرحية الرعب الكوميدية «عرس الدم» التي عرضت مؤخرا في مملكة البحرين ودولة قطر وحققت نجاحا كبيرا وشهدت مشاركة كم كبير من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية، حيث عرض العمل طوال أيام عيد الأضحى.



من جانبه، أعرب الفرج عن بالغ سعادته بلقاء جمهوره في البحرين طوال فترة عيد الاضحى من خلال عروض مسرحية «عرس الدم»، مشيرا إلى انه وفريق العمل استمتع بعروض المسرحية وبالحضور الرائع للجمهور طوال فترة العروض التي ستستمر إن شاء في الأيام المقبلة، حيث هناك مشروع لعرض المسرحية في الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل، وتقوم حاليا منتجة العمل الفنانة هبة الدري بالبحث عن مسرح لإقامة عروض المسرحية بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الجولة الخليجية.



وعن تجربته مع الفنانة هبة الدري كمنتجة للمسرحية، أفاد الفرج من خلال حديثه لـ «الأنباء»، بأن هبة ومثلما اعتدنا عليها ممثلة رائعة كانت مبدعة في الإنتاج فلم تقصر مع أي فنان شاركها في بطولة العمل خلاف حرصها على استقطاب فنانين لهم مكانتهم في المسرح أمثال الفنان القدير عبدالرحمن العقل والنجم حسين المهدي وغيرهم من النجوم بصراحة أقل ما يقال للفنانة هبة الدري «بيض الله ويهچ وما قصرتي».



وفيما يتعلق ببقية أعماله الفنية المقبلة، ذكر الفرج انه انتهى من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل تراثي درامي يتم تصويره حاليا في الكويت ولم يتحدد اسمه حتى الآن، موضحا أن العمل للمنتج أحمد عبدالله والمخرج حسين ابل وطاقم عمل مميز ونجوم كبار يشاركون في المسلسل أبرزهم عبدالرحمن العقل ومحمد جابر وسمير القلاف.



وشهد ياسين ومحمد الصيرفي وغيرهم من الفنانين الشباب والمسلسل يجسد حقبة من تاريخ الكويت ودوري في العمل شخصية الرجل الغامض اللي يعبث في البلاد طوال حلقة المسلسل وما في أحد يدري عنه، موضحا انه كان من المفترض أن أجسد شخصية النوخذة، وهي الشخصية الرئيسية في العمل لكنني تنازلت عن الدور للعب شخصية الرجل الغامض.