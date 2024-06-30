

محمد الجلاهمة



تعاملت فرق من قوة الإطفاء العام في عطلة نهاية الأسبوع مع 3 حرائق اندلعت في مخزن عوازل وبايبات بلاستيكية ومنزلين في الشعيبة والمنقف والفروانية. هذا، وقد استدعى حريق الشعيبة تدخلا من قبل أكثر من 6 مراكز إطفاء قام العاملون فيها بالتناوب على إخماد ألسنة اللهب، وذلك بالتزامن مع درجات حرارة مرتفعة تقارب الـ 50 درجة، وزاد من حدة الحرارة النيران المنبعثة من الحريق. وبحسب مصدر من قوة الإطفاء العام، فإن بداية حرائق عطلة نهاية الاسبوع كانت من خلال بلاغ أمس الأول عن حريق منزل بمنطقة الفروانية وآخر بعمارة في منطقة المنقف، وجرت السيطرة على الحرائق الثلاث دون إصابات.