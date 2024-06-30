

عبدالله قنيص



احتجز مقيم بصورة غير قانونية في نظارة مخفر شرطة القصر على ذمة قضية اعتداء بالضرب وإتلاف مال الغير وبتصنيف عنف أسري. وكان مسن من مواليد 1960 أبلغ عمليات وزارة الداخلية عن اعتداء ابنه عليه وإتلاف أبواب منزل العائلة في منطقة القصر، وعلى الفور توجهت قوة من أمن الجهراء وأوقفت الشاب العاق، وهو من مواليد 1998، وتم إخطار وكيل النائب العام الذي أمر باحتجاز المتهم وتوثيق ما لحق من اعتداء بحق الأب والتلفيات التي أحدثها الشاب العاق.



من جهة اخرى، اقتيد مقيم بصورة غير قانونية إلى مباحث الجهراء للتحقيق معه في جرائم سرقة أملاك دولة سجلت ضد مجهول، وذلك بعد ضبطه متلبسا بسرقة كيبلات.



وبحسب القضية التي سجلت بعنوان «سرقة عن طريق تحطيم حرز» وبرقم 24/2024 جنايات الواحة، فقد أبلغت عمليات الداخلية عن قيام حارس أمن بضبط لص في محطة تابعة لوزارة الكهرباء بمدخل منطقة اسطبلات الجهراء بجانب نادي الفروسية، وعلى الفور انتقلت دورية أمن، وتم ضبط اللص، وهو من مواليد 1982، وعثر بحوزته على أدوات سرقة ومسروقات عبارة عن 6 كيبلات.