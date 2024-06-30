بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة دولة لشؤون الشباب، د.أمثال الحويلة، حرص الوزارة على توفير كل سبل الرعاية والدعم لنزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية، وأهمية المباني الجديدة في تقديم خدمات شاملة للأحداث الجانحين.



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمجمع الأحداث الجديد الجمعة، برفقة وكيل وزارة الشؤون بالإنابة د.خالد العجمي، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم الكندري.



وزارت الحويلة خلال جولتها أقسام المجمع الجديدة التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات والمرافق، وقد تضمنت الجولة زيارة عدة أقسام حيوية ومنها، قسم التعليم والتدريب المهني ويحتوي على ورش عمل متخصصة تهدف إلى تعليم الأحداث مهارات مهنية متنوعة مثل النجارة، والحدادة، والخياطة، مما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل مستقبلا، وقسم الدعم النفسي والاجتماعي ويضم فريقا من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقديم جلسات دعم وإرشاد للأحداث، تساعدهم على تجاوز التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها.



كما تضمنت الزيارة الوقوف على المرافق الترفيهية والرياضية والتي تشمل ملاعب رياضية وصالات ألعاب مجهزة تتيح للأحداث ممارسة الأنشطة البدنية والترفيهية، مما يعزز من صحتهم الجسدية والنفسية، ومكتبة توفر مجموعة واسعة من الكتب والمواد التعليمية التي تهدف إلى تحفيز الأحداث على القراءة وتنمية مهاراتهم الفكرية والثقافية.



وأشادت الحويلة بالتأثير الإيجابي لهذه المباني الجديدة على الأحداث الجانحين، مؤكدة على أن هذه المرافق المتطورة تسهم في تعديل سلوكياتهم وتعزيز هواياتهم المفيدة.



وأضافت أن توفير بيئة داعمة وآمنة يسهم بشكل كبير في تنمية روح المواطنة والوازع الديني لديهم، مما يساعد على تنشئتهم تنشئة سليمة خلال فترة إقامتهم في المجمع.



وأكدت الحويلة أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن مجمع الأحداث الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للأحداث الجانحين وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل فعال وبناء.