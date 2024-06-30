عبدالكريم العبدالله



أعرب وزير الصحة د.أحمد العوضي عن فخره بالكوكبة الجديدة التي تخرجت من الأطباء في كلية الطب، لافتا إلى أن خريجي كلية الطب في جامعة الكويت هم إحدى ركائز دعم المنظومة الصحية.



وأضاف العوضي في تصريح صحافي على هامش الاحتفال بتخريج 96 طبيبا وطبيبة من حديثي التخرج بكلية الطب، أن الخريجين الجدد سينضمون إلى زملائهم في وزارة الصحة، معبرا عن سعادته في الوقت ذاته برؤية الفرح على وجوه أسرهم وعلى من ساندهم وسهر معهم طوال هذه السنوات، موجها تحية شكر لهيئة أعضاء التدريس وأستاذة كلية الطب في جامعة الكويت.



وقال الوزير العوضي في كلمته للطلبة خلال الحفل «هذا اليوم يمثل نقطة تحول في حياتكم، حيث تنتقلون من الحياة الأكاديمية إلى الحياة المهنية لتصبحوا أطباء يحملون على عاتقهم مسؤولية عظيمة لخدمة المجتمع ورعاية صحة أفراده».



وأضاف: «إننا نؤمن بأهمية دوركم في تحقيق الإضافة للقطاع الطبي ونقدر حماسكم ورغبتكم في النجاح المتميز أسوة بمن سبقوكم من الأطباء الذين سطروا نجاحات وتميزا في العديد من التخصصات الطبية»، مثمنا دور ذوي الخريجين فيما حققه أبناؤهم من نجاحات وتميز بفضل توجيههم ومتابعتهم الدؤوبة.



وشدد على ضرورة الالتزام بالقسم الإنساني والحرص على أداء الواجب بكل أمانة وصدق والاهتمام بالمرضى وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية، فضلا عن مواصلة التعليم والتطوير والاطلاع على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في العديد من المجالات وعلى رأسها المجال الطبي.





