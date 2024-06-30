تواصل شركة «طلبات»، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا، تكثيف جهودها لتعزيز رفاهية سائقي التوصيل، حيث بادرت مؤخرا بتجهيز عدد من الثلاجات آلية الخدمة وتخصيصها لهم، ليتمكنوا بين رحلات توصيل الطلبات، من الاستمتاع بوجبة خفيفة أو مرطبات على الطريق، لاستعادة نشاطهم وحيويتهم أثناء العمل.



وقد تم تركيب تلك الماكينات في موقعين استراتيجيين ضمن مناطق مركزية في الكويت، ليتمكن أي سائق يعمل مع «طلبات» من الوصول إليها بسهولة أثناء فترات الراحة.



وتعتبر مبادرة «طلبات» الأخيرة واحدة من سلسلة مبادرات نفذتها الشركة ضمن حملتها الممتدة لرعاية سائقي التوصيل، والتي تعكس مدى التزامها بالحفاظ على بيئة عمل مريحة وآمنة، تضمن سلامتهم في المقام الأول، كما تعزز من أدائهم، علما أن سائقي التوصيل - التابعين لشركاء «طلبات» من شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية والذي يمثلون ركيزة أساسية في نجاح «طلبات» وتفاعلها مع العملاء.



وقال رئيس الاتصال والشؤون العامة ومسؤولية الشركات في «طلبات الكويت» عبدالله المنصور في كلمة له: تأتي هذه المبادرة كتعبير عن تقدير الشركة لسائقي التوصيل. فنحن حريصون على الاستمرار في تعزيز رفاهية السائقين والتأكيد على سلامتهم وراحتهم على الطريق، وذلك من خلال مثل هذه المبادرات على مدار العام.



وأضاف: ومن بين عدة مبادرات قمنا بها مؤخرا ضمن حملة دعم سائقي التوصيل، مبادرة «أسبوع السلامة المرورية» لتعزيز مهارات القيادة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، لتحقيق أفضل أداء على الطريق وبأعلى معايير الأمن والسلامة، كم قمنا بمبادرة مبتكرة لتوفير استراحات آمنة للسائقين في مناطق حيوية، منها محطات الحافلات باستراحات مكيفة ومجهزة كليا، والآن نقدم مبادرة أجهزة الثلاجات الآلية،«مؤكدا أن الهدف الأساسي دائما هو ضمان بيئة عمل يشعر السائقون فيها بالأمان والثقة، وحفاظا على صحتهم وتوفر كل سبل الراحة لهم».



واختتم المنصور تعليقه، موضحا أن طموحنا دائما، من خلال إطلاق هذه المبادرات الرائدة، هو إحداث تأثير إيجابي، برعاية السائقين صحيا، يمكن أن ينعكس ذلك على تطوير أدائهم وتحسين إنتاجيتهم، وذلك بدوره سينعكس إيجابا أيضا على تجربة العملاء مع «طلبات».



وختاما، تؤكد «طلبات» التزامها بتقديم مثال ملهم يحتذى في مجالات المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتعزيز التأثير الإيجابي على المجتمع بصورة عامة، مستمرة بتفعيل استراتيجيتها المجتمعية، التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الاستدامة البيئية، وتمكين المجتمع، وكذلك رعاية سائقي التوصيل، والتي تنظم له «طلبات» برنامجا شاملا كل عام، بأفكار جديدة ووسائل مبتكرة، لتقدم لهم الدعم اللازم من خلالها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات العملاء واحتياجات الشركاء بنجاح.