نظّم مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية العمارة اللقاء التنويري الأول لخريجي المرحلة الثانوية وأولياء الأمور والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 26/6/2024 الساعة 11 صباحا في الحرم الجامعي بالعديلية، بحضور القائم بأعمال عميد كلية العمارة د.عادل المؤمن، والقائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية د. عمر خطاب، ورئيس قسم العمارة د. شيخة المباركي، والقائم بأعمال رئيس قسم التصميم المرئي والداخلي د. سارة الفلاح، والقائم بأعمال مساعد رئيس قسم التصميم المرئي والداخلي د.ريم دشتي، والطاقم الأكاديمي والإداري في الكلية، وممثلة جمعية الطلبة المعماريين الطالبة لولوة السجاري.



وهدف اللقاء إلى تعريف الخريجين الراغبين في الالتحاق بكلية العمارة بتخصصات الكلية وأهم شروط تحديد التخصص المتبعة في الكلية، وإرشادهم نحو رسم الخطة المناسبة لمسيرتهم الدراسية.