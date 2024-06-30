المشعان: تعزيز النقل البحري وتسهيل حركة البضائع والسفن التجارية لتعزيز الاقتصاد الوطني

العمر: توفير السلع الأساسية بجودة عالية وإجراءات صارمة لضمان مطابقتها للمعايير الصحية

بوشهري: نعمل على حلّ مشكلة انقطاع الكهرباء وعدم تكرارها بتعزيز وزيادة عدد محطات الطاقة

رئيس قوة الإطفاء: التأكد من الالتزام الكامل بمعايير الأمان والسلامة والتطابق مع متطلبات التخزين



عاطف رمضان



قام كل من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية د. نورة المشعان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بجولة تفقدية لمخازن الأمن الغذائي التابعة لمؤسسة الموانئ في ميناء عبدالله.



وتم خلال الجولة التفقدية التأكد من احترام والالتزام بالمعايير الأمنية والسلامة في المخازن، وتم تسليط الضوء على أهمية المخزون الإستراتيجي من الأرز للشركة الكويتية للتموين بالإضافة إلى دور مخازن شركة الألبان الدنماركية الكويتية KDD في تأمين الغذاء للدولة.



وتظهر هذه الجهود المشتركة التعاون الفعال بين الوزراء لضمان توفير الإمدادات الغذائية الضرورية وضمان سلامة وجودة المخزون الإستراتيجي، ما يعكس التزامهم برفع مستوى الأمن والأمان الغذائي.



وأكدت المشعان أهمية ودور مؤسسة الموانئ التي تعتبر الجهة الرئيسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الموانئ في دولة الكويت.



وأضافت المشعان أن مؤسسة الموانئ تسعى إلى تحسين الأداء وتطوير البنية التحتية لموانئ الكويت بهدف تعزيز النقل البحري وتسهيل حركة البضائع والسفن التجارية التي تعكس جهودها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تحسين الأداء وتطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز القطاع البحري وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الحيوية للدولة.



هذه الزيارة المشتركة تعكس التزام الحكومة والجهات المختلفة بضمان سلامة وجودة التخزين وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وتؤكد على أهمية التعاون الفعال بين الوزارات والجهات المعنية لضمان التنسيق والتعاون السليم في هذا الصدد.



وأشارت المشعان إلى أن القيادة السياسية تحرص دائما على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتطوير الموانئ وتوفير جميع احتياجاتها لتعزيز دور الميناء كمركز حيوي للتجارة والنقل البحري ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين البنية التحتية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.



وقالت المشعان إن مؤسسة الموانئ الكويتية تهتم بشكل كبير بتطوير وتحسين ظروف العاملين بها وتسعى إلى توفير بيئة عمل محفزة ومريحة للموظفين، وتهتم بتطوير مهاراتهم وتوفير فرص التدريب والتطوير المستمرة.



وتعتبر حياة الموظفين وسلامتهم من أولويات المؤسسة، وتعزز بذلك روح العمل الإيجابية والفعالية في أداء العمل.



من جانبه، حرص وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري، على استمرارية تزويد المباني بالطاقة والحرص على عدم انقطاع التيار الكهربائي بمؤسسة الموانئ الكويتية والمصانع والمخازن، ما يسهم في استمرارية العمليات والحفاظ على الاستقرار ضمن هذه المنطقة الحيوية.



وأشار بوشهري إلى أن دولة الكويت تعمل حاليا على حل مشكلة انقطاع الكهرباء والتأكد من عدم تكرارها خصوصا في فصل الصيف من خلال تعزيز وتوسيع عدد محطات الطاقة، حيث يتم توفير الطاقة الكهربائية في الكويت عن طريق شبكة توزيع متطورة تضم محطات توليد متعددة.



وأكد أن الكويت تتخذ خطوات مستمرة لزيادة قدرتها التوليدية وضمان استدامة توفير الكهرباء بشكل مستقر لجميع المواطنين والمؤسسات.



وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز البنية التحتية لتوليد الكهرباء وضمان استمرارية توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات الشعب الكويتي، وتلك الخطوات المستدامة تعكس التزام الكويت بتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة وضمان تلبية احتياجات الطاقة للمستقبل.



من جهة أخرى، شدد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، على ضرورة ضمان الأمن الغذائي والتأكيد على أهمية توفير السلع الغذائية الأساسية مع ضمان جودتها وسلامتها للمواطنين.



وأشار الوزير العمر إلى أن وزارة التجارة تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق الأمن الغذائي وتوفير جميع السلع الأساسية بجودة عالية. وأكد أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة لضمان مطابقة السلع للمعايير الصحية والسلامة، وذلك سعيا لتحقيق الرفاهية والصحة العامة للمواطنين والمقيمين في البلاد.



كما رافقهم في الجولة رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد، وتم خلال الجولة التأكد من الالتزام الكامل بمعايير الأمان والسلامة، فضلا عن التطابق مع متطلبات التخزين بما يتماشى مع أعلى المعايير المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.



كما أكد اللواء خالد فهد حرص الجميع على توفير الأمن واستيفاء اشتراطات السلامة لضمان سلامة الموظفين وزوار مؤسسة الموانئ الكويتية وجميع المناطق الحيوية بالكويت والحفاظ على البنية التحتية بأعلى معايير الأمن والسلامة.