العمل جارٍ للانتهاء من محطة تعبئة المياه وإنارة الطرق في القريب العاجل



عاطف رمضان



قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري برفقة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي بزيارة تفقدية ثانية لمدينة المطلاع السكنية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المؤسسة والتطورات التي تمت بشأنها.



وقد التقى الوزير على هامش زيارته صباح أمس الأول الجمعة مجموعة من المواطنين ساكني المدينة الذين نقلوا له احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم كقاطني المدينة.



وأكد الوزير أن كل القضايا التي تمت الإشارة إليها من قبل المواطنين جار العمل على تنفيذها وفقا لجدول زمني محدد، وأهمها الانتهاء من محطة تعبئة المياه وإنارة الطرق في القريب العاجل، إضافة إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي بعد ان تم التنسيق والتعاون بشأنها مع وزارة الأشغال العامة.



‏وأوضح أنه وجه القائمين على المؤسسة بضرورة التسريع في إجراءات طرح مشاريع المباني العامة والأسواق المركزية والحدائق العامة والزراعات التجميلية التي تخدم سكان المدينة في جميع ضواحيها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة.