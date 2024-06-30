محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ما يقدر بنحو 24.7 مليار دولار من ترسيات العقود في شهر مايو 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن النشاط الأضعف الذي سجلته في الأشهر الثلاثة السابقة، وقد تم تعزيز هذا الرقم من خلال التعاقدات بمليارات الدولارات في السعودية والعراق والجزائر.



وكانت الكويت ضمن قائمة الدول التي تجاوزت عتبة مليار دولار من حيث قيمة ترسيات العقود في شهر مايو، ويعود الفضل في ذلك لتوقيع صفقات بقيمة 1.1 مليار دولار، وكان أكبر عقد تم توقيعه هو صفقة بقيمة 343 مليون دولار لتنفيذ الحزمة الثالثة من مشروع مدينة الكويت الطبية.



وقد تصدرت المملكة العربية السعودية المنطقة في شهر مايو من خلال توقيع صفقات بقيمة 9.3 مليارات دولار، في ارتفاع كبير مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار المسجلة في أبريل، وكان العراق ثاني أكثر أسواق المشاريع في المنطقة نشاطا خلال الشهر، حيث سجل 8.2 مليارات دولار من العقود التي تمت ترسيتها.



وسجلت الجزائر بعد ذلك عقودا بقيمة 2.7 مليار دولار تطوير ثلاث محطات تعزيز غازية وتحديث نظام تجميع الغاز، وشهدت الإمارات العربية المتحدة صفقات بقيمة 2.4 مليار دولار في شهر مايو، بانخفاض حاد من 8.4 مليارات دولار المسجلة في أبريل. كما سجلت تونس عقودا بقيمة 435 مليون دولار، وأرست البحرين عقدا بقيمة 98.7 مليون دولار لأعمال البناء في الحزمة الثالثة من مخطط وصلة البسيتين هو الأكبر في شهر مايو، كما أرست سلطنة عُمان صفقات بقيمة 210 ملايين دولار في شهر مايو، وفي غضون ذلك أرست مصر صفقة واحدة بقيمة 140 مليون دولار في شهر مايو.