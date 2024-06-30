

علي إبراهيم



تمضي مؤسسة البترول قدما في إجراءات إنشاء منطقة صناعية بترولية في الأحمدي، إذ سيعلن اليوم الأحد عن ممارسة لإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بدراسة الجدوى التفصيلية للمنطقة الصناعية البترولية. ووفقا لبيانات الممارسة، فإن طرحها سيكون محدودا على 4 مستشارين عالميين هما ارنست آند يونغ، وإستراتيجي الشرق الأوسط، وإنجينيرز انديا المحدودة، وبوسطن للاستشارات.



وكانت مصادر قد أبلغت «الأنباء» ان مؤسسة البترول الكويتية تنوي تخصيص مساحة لإقامة المنطقة الصناعية البترولية، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي مثل إقامة مصانع لمنتجات لاحقة ناتجة من نشاط التكرير والبتروكيماويات.



وكانت دراسات الجدوى السابقة التي نفذتها «البترول» وشركاتها قد توقعت أن تكون للمنطقة الصناعية قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى من الإنشاء وتوفير نحو 1300 فرصة عمل للمواطنين.