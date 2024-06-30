علي إبراهيم



أظهرت وثائق رسمية أن هيئة الاستثمار جددت تعاقدها للمرة الـ 13 مع شركة refinitiv لتزويدها بخدمات مؤشرات أسعار البورصات العالمية والأسواق المالية بـ 461.59 ألف دينار.



وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تعديل مبلغ ومدة التجديد الـ 13 لعقد تزويد خدمات مؤشرات أسعار البورصات العالمية والأسواق المالية المبرم مع شركة «refinitiv» لتصبح لمدة 21 شهرا اعتبارا من 1 أبريل 2024 بدلا من سنتين ليصبح بإجمالي مبلغ 1.489 مليون دولار ما يعادل 461.5 ألف دينار بدلا من 1.81 مليون دولار ما يعادل 564.8 ألف دينار.