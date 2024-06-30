أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن عرض جديد حصري لعملاء بطاقات فيزا إنفينيت الائتمانية المميزين، يشمل تقديم رحلات مجانية لهم من وإلى المطار في سيارات ليموزين فاخرة، بالتعاون مع شريكه الموثوق «وياك». وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام KIB المستمر بتوفير خدمات استثنائية ومزايا حصرية لعملائه المميزين.



وفي هذا الصدد، قال خالد الحليبي، مدير شرائح العملاء في KIB: يسعى KIB باستمرار إلى مكافأة عملائه المميزين وتعزيز عروض عملاء باقة Black حاملي بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية. يعكس هذا العرض الحصري تقديرنا لولائهم الدائم، حيث نسعى من خلال كل ميزة جديدة إلى تقديم أعلى مستويات الراحة والرفاهية. وفي حين أننا ندرك أن نمط حياة عملائنا سريع ومزدحم، لذلك نحرص على تسهيل رحلاتهم، حيث توفر لهم هذه الخدمة تجربة تنقل سلسة وممتعة قدر الإمكان.



يمكن الآن لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الائتمانية الاستمتاع برحلات مجانية مريحة وهادئة على متن سيارات ليموزين من وإلى المطار. وللاستفادة من هذا العرض، يمكن للعملاء الاتصال أو التواصل عبر تطبيق واتساب لحجز رحلتهم قبل 24 ساعة من موعدها على الأقل.



علاوة على ذلك، يتمتع حاملو بطاقات فيزا إنفينيت الائتمانية من KIB بمزايا حصرية واسعة مصممة لتوفير تجربة تنقل وتسوق متميزة، وتشمل استردادا نقديا يصل إلى 5% على جميع المشتريات، وتحويلات محلية ودولية مجانية، وتأمين سفر شاملا لحاملي البطاقات وعائلاتهم، وخصم 50% على صناديق الأمانات، وخصما يصل إلى 15% على جميع خدمات النقل واستئجار السيارات من «وياك». إضافة إلى ذلك، تتيح ميزة «Visa Lounge Key» الوصول إلى أكثر من 1000 صالة في المطارات حول العالم، مع إمكانية دعوة ضيف مجانا، ما يوفر تجربة سفر هادئة ومميزة. ويمكن لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الاستفادة أيضا من خصم يصل إلى 8% على حجوزاتهم عبر Booking.com، واسترداد نقدي يصل إلى 12% على حجوزاتهم عبر Agoda.com، و20% خصما في منتجعات جميرا.