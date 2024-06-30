أجرى البنك التجاري الكويتي السحب الأول على الحملة الصيفية «صيفك صقيع» الموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بباقة سفر إلى فنلندا شاملة الفندق والتذاكر واسترداد نقدي 100% يصل لغاية 2000 دينار.



وقد تم إجراء السحب في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعــــــة عبدالعزيز أشكناني، وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب بفوز كل من: الرابح الأول بباقة سفر إلى فنلندا: نجيب عبد الهادي الغريبه، الرابح الثاني باسترداد نقدي 100%: محمد فلاح الهاجري، الرابح الثالث باسترداد نقدي 100%: محمد غانم الشمري، الرابح الرابع باسترداد نقدي 100%: محمد زهير صالح، الرابح الخامس باسترداد نقدي 100%: عماد حسن اسـماعيل.



وقد دأب البنك التجاري، من خلال حملات وبرامج تسويقية متميزة، على مكافأة عملائه من أصحاب البطاقات الائتمانية، وذلك بمنحهم فرصة للحصول على العديد من الجوائز القيمة من خلال سحوبات متنوعة ومنها الاسترداد النقدي على مشترياتهم.



من ناحية أخرى، فإن هذه الحملة التي طرحها البنك في فصل الصيف، والتي واكبت موسم السفر قد حققت أهدافها وساهمت في زيادة ولاء عملاء التجاري، وأن البنك يسعى دائما إلى تقديم أفضل وأحدث الخدمات والعروض والحملات لعملائه، ومنها حملة «صيفك صقيع» التي شهدت إقبالا واسعا من عملاء البنك التجاري الكويتي وحققت نجاحا كبيرا.