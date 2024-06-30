شارك بنك الخليج في المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية 2024 بمملكة البحرين، الذي نظمته الجمعية البحرينيــــة للمسؤولية الاجتماعي، تحت شعار «الممارسة الاستراتيجية من أجل غد أفضل» خلال يومي 26 و27 يونيو الجاري، وذلك بحضور وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة بن أحمد بن خلف العصفور.



وشهد المؤتمر الذي يعد منصة فريدة لجمع الرواد والمهتمين بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في المنطقة، توزيع جوائز الخليج الدولية للمسؤولية الاجتماعية للشركات 2024، حيث حصل بنك الخليج على جائزة «الأفضل في التنمية المستدامة بمكان العمل».



وسلط المؤتمر الضوء على أحدث الاتجاهات والأساليـــب المبتكـــرة في مجال المسؤولية الاجتماعيـــة وكيفيـــة تعزيز التغيير الإيجابي في المجتمع والبيئة، من خلال مجموعة من ورش العمل التي أتاحت الفرصة للمشاركين لاكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مفهوم وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشــركات وترسيخ مبادئ الاستدامة.



وفي كلمتها، عبرت نائب مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج ندى الرزوقي عن سعادتها بحصول بنك الخليج على جائزة «الأفضل في التنمية المستدامة بمكان العمل»، مشيدة بدور الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، في تنظيم المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية 2024.



وأشارت إلى أن الجائزة تعد شهادة تقدير جديدة لدور بنك الخليج في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل البنك وخارجه، تضاف إلى العديد من الجوائز التي حصل عليها البنك خلال العام الحالي من قبل مجلتي «ميد» و«يوروموني»، مما يزيدنا إصرارا وتصميما على مواصلة دورنا الرائد في تعزيز مبادئ الاستدامة في المجتمع، وتوفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول وتضمن فرص متكافئة للجميع. واستعرضت الرزوقي بعض إنجازات بنك الخليج في ترسيخ مبادئ الاستدامة في مكان العمل، والتي أهلته للحصول على الجائزة، مشيرة إلى أن البنك نجح على مدى السنوات العشر الماضية في زيادة عدد القياديات من النساء من 10% إلى 30%، فيما بلغت نسبة النساء 42% إلى إجمالي موظفي البنك. ولفتت إلى أن بنك الخليج يعد أول بنك كويتي قام بإلغاء كل حالات التمييز بين موظفيه من النساء والرجال، ويحقق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، كما كان من أوائل الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة في الكويت.