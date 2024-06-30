أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأول الجمعة حصول الكويت على المركز الأول في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) لعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي الاتصالات (ITU) للمرة الثانية على التوالي.



وقالت الهيئة في بيان صحافي ان المؤشر في تطور مستمر ما يعطي المستثمر الأجنبي الثقة للاستثمار في البلاد وخلق وظائف ونقل خبرات، مشيرة إلى أهمية هذا الأمر لتنويع مصادر الدخل للدولة.



وأضافت ان مؤشر (IDI) يشرح مدى إمكانية استخدام الإنترنت في الدولة بطريقة آمنة من ناحية التغطية ومن ناحية السعر، مبينة ان نسبة استخدام الأفراد للإنترنت 99.7% ونسبة نفاذ الأسر للإنترنت 99.4% عن طريق اشتراكات شركات مزودي الإنترنت أو شركات الاتصالات.



وأوضحت ان المؤشر يتكون من ركيزتين من 10 مؤشرات وتعد الهيئة نقطة تواصل بين البيانات والمنظمات العالمية التي تختص بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.