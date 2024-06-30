

بعد وقوعها في الجانب السهل من الأدوار الإقصائية، تخوض إنجلترا ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم ضد سلوفاكيا في غلزنكيرشن.



ويأمل المدرب غاريث ساوثغيت أن يستفيد «الأسود الثلاثة» من وقوعهم في جانب يضم منتخبات متوسطة، فيما وقعت المنتخبات القوية مثل ألمانيا، فرنسا، إسبانيا والبرتغال في الجانب الآخر.



ولم تبرر إنجلترا حتى الآن ترشيحها لإحراز اللقب، إذ فازت بصعوبة على صربيا 1-0، قبل أن تتعادل مع الدنمارك 1-1 وسلوفينيا دون أهداف.



قال جناح نيوكاسل أنتوني غوردون الذي قد يحظى بفرصة المشاركة: «إذا كان الناس سلبيين فهذا لأنهم يتوقعون الكثير منك، وهو أمر إيجابي». وتابع: «إذا أردنا إيقاف ذلك، علينا اللعب جيدا ومنح الناس ما يريدون رؤيته».



وأخفق الرباعي الهجومي الضارب المؤلف من هاري كين، جود بيلينغهام، بوكايو ساكا وفيل فودن الذي سجل 114 هدفا مع أنديته الموسم المنصرم، في خطف الأضواء ضمن البطولة القارية، ظهروا معا كوحدة مفككة، ما وضع المدرب ساوثغيت تحت مزيد من الضغط ورشقه الجمهور بعبوات الجعة عندما كان يحاول الاحتفال معهم بالتأهل.



وانضم فودن (24 عاما) إلى تشكيلة وصيف النسخة الماضية، بعد سفر قصير لحضور ولادة طفله الثالث.



وفي ظل الضعف على الجهة اليسرى نتيجة إصابة الظهير لوك شو وانجراف فودن نحو الداخل، قد يجد غودرون مكانا له رغم خوضه دقائق قليلة في البطولة الحالية «قوتي الأساسية أني مباشر. أنا سريع وكابوس لكل من يواجهني».



تابع اللاعب الباحث عن مشاركة أساسية أولى في مسابقة رسمية «أعتقد انه مع هاري الذي يحب اللعب في العمق أشكل عنصرا إضافيا للفريق».



ويتوقع أن يشارك كوبي ماينو في الوسط، بعد بروز ابن التاسعة عشرة في الشوط الثاني ضد سلوفينيا.



كما يتعين على ساوثغيت منح دور لكول بالمر، صاحب التسديدة الوحيدة لإنجلترا في الشوط الثاني ضد سلوفينيا. تألق صانع ألعاب تشلسي الموسم الماضي حيث سجل 26 هدفا.



لكن ساوثغيت يتمسك بتشكيلته الأساسية، وأجرى تغييرا وحيدا عندما دفع بكونور غالاغر بدلا من ترنت ألكسندر-أرنولد في المباراة الثالثة.



يمتلك ساوثغيت خبرة البطولات الكبرى، علما أن فريقه سجل هدفين أيضا في دور المجموعات في كأس أوروبا الأخيرة قبل أن يبلغ أول نهائي كبير له في 55 عاما ويخسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا.



أما سلوفاكيا التي تأهلت بين أفضل أربع ثوالث من فوز على بلجيكا 1-0 وتعال مع رومانيا 1-1، فتبحث في مشاركتها الثالثة كدولة مستقلة منذ 1993 عن بلوغ ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في تاريخها.



هل يكون ماينو مفاجأة ساوثغيت؟



تتجه الأنظار إلى اللاعب الشاب الانجليزي كوبي ماينو، الذي من المتوقع أن يشارك في مباراته الأولى في البطولة اليوم أمام سلوفاكيا.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، من المرجح أن يقوم المدرب غاريث ساوثغيت بإجراء تغييرات شاملة على تشكيلته الأساسية.

ماينو، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد البالغ من العمر 19 عاما، شارك كبديل في مباراتين سابقتين بالبطولة، وترك انطباعا إيجابيا عندما حل محل كونور غالاغر في نهاية الشوط الأول من مباراة التعادل السلبي ضد سلوفينيا، وإذا حصل ماينو على الفرصة اليوم فسيكون شريك رايس الثالث في خط الوسط خلال البطولة، بعد ترينت ألكسندر أرنولد وكونور غالاغر. وعلى الرغم من الدعوات لتغيير خط الهجوم بعد الأداء الباهت في مباريات المجموعة الثالثة، يبدو أن ساوثغيت سيحافظ على أغلبية تشكيلته المفضلة.

وفيما يتعلق بالظهير الأيسر كيران تريبيير، سيحتاج ساوثغيت لتأكيد لياقته البدنية قبل المباراة بعد أن عانى من مشكلة بسيطة في ربلة الساق، بينما عاد لوك شاو إلى التدريبات الكاملة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يخاطر ساوثغيت بإشراكه من البداية نظرا لغيابه الطويل عن الملاعب. من ناحية أخرى، قد يضطر كل من أنتوني غوردون وكول بالمر، اللذين يطالب الكثيرون بمشاركتهما، إلى الاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء.