

تبحث إسبانيا عن إحباط أي مفاجأة من الوافدة الجديدة جورجيا في كولن عندما تواجهها في دور الـ 16 مساء اليوم. وتخوض إسبانيا مواجهة جورجيا بمعنويات متناقضة كونها الفريق الوحيد الذي حصد 9 نقاط كاملة دون أن تهتز شباكها في دور المجموعات، بينها فوز كبير على كرواتيا افتتاحا 3-0 ثم إيطاليا حاملة اللقب 1-0. وقبل خوض دور الـ 16، علم ابن الـ 16 عاما لامين جمال إنه اجتاز امتحانات نهاية المرحلة الثانوية الإجبارية في البلاد. تألق لاعب برشلونة في أول مباراتين قبل أن يريحه المدرب لويس دي لا فوينتي في الثالثة، بعد ضمان «لا روخا» حجز بطاقتها.



وقال اللاعب المغربي الأصل لإذاعة «أوندا سيرو» «خرجت من التمارين وأبلغت أنها (النتائج) جيدة. اجتزت الامتحانات ورأيت علاماتي على الجوال، فأغلقت التطبيق واتصلت بوالدتي لإبلاغها». لكن جمال سينتقل إلى الامتحان الآخر لبلاده المتوجة باللقب ثلاث مرات قياسية «كل ما حققناه في دور المجموعات لا يهم إذا تعرضنا للإقصاء». وتابع الجناح المراهق «واجهناهم من قبل، لكن نعرف أنها لن تكون مباراة مماثلة».



وكانت إسبانيا سحقت جورجيا 7-1 في التصفيات سبتمبر 2023، بمباراة أصبح فيها جمال أصغر لاعب ومسجل لبلاده. وفي حال نجاح جمال الذي سيبلغ السابعة عشرة في 13 يوليو، قبل يوم من النهائي، بالتسجيل ضد جورجيا أو أي دور مقبل، سيصبح أصغر مسجل في تاريخ البطولة بعدما أصبح الأصغر على صعيد المشاركة مطلع النهائيات الحالية. ويحمل الرقم القياسي السويسري يوهان فونلانتين الذي سجل في مرمى فرنسا بنسخة عام 2004 في عمر 18 عاما و141 يوما. ورغم عدم ترشيحها لإحراز اللقب، إلا أن إسبانيا التي هيمنت على كرة القدم العالمية بين 2008 و2012 محرزة كأس أوروبا مرتين وكأس العالم 2010، تأمل في استعادة سطوتها التي بنتها على التمريرات السريعة الأرضية، بيد أنها افتقدت في مونديال 2022 لنجاعة يوفرها راهنا على الجناحين جمال والشاب نيكو وليامز.



قال المدافع أليكس غريمالدو لفرانس برس «عندما تملك جناحين مماثلين، سيقلق الفريق الخصم». تابع «يمنحونك الأفضلية في كل المواجهات الفردية». نجاعة لا تنعكس باستحواذ بلغ 50% ضد كرواتيا، كان الأدنى لإسبانيا في 16 سنة. رغم ذلك يبدو زميل جمال في برشلونة فيران توريس راضيا عما يقدمه، وقال مازحا «يجب أن يتعرض للإيقاف نظرا لما يقدمه هذا الطفل بعمر السادسة عشرة. سأبلغ عنه الشرطة بعد 14 يوليو.. فليساعدنا أولا على الفوز».



في المقابل، تأمل جورجيا المشاركة للمرة الأولى في تاريخها، بمواصلة مشوارها الجيد، بعد حصدها أربع نقاط في دور المجموعات من تعادل مع تشيكيا (1-1) وفوز على البرتغال 2-0.



وتعول بقيادة المدرب الفرنسي ويلي سانيول، على نجمها خفيتشا كفاراتسخيليا ومتصدر ترتيب هدافي البطولة جورج ميكوتادزه (3 أهداف).

مدرب جورجيا: لا يوجد ما نخسره اليوم

اعتبرت مساهمة ويلي سانيول بتأهل جورجيا للمرة الأولى في تاريخها إلى نهائيات كأس أوروبا، أحد أفضل الإنجازات في مسيرته الكروية الرائعة، لكن المدرب الفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك بقيادة المنتخب المتواضع إلى ثمن النهائي.

وقال سانيول: «عندما تكون المنتخب الصغير في المسابقة فأنت تعلم أنه ليس لديك ما تخسره»، مضيفا: «الشيء الوحيد الذي قلناه قبل المسابقة هو أنه مهما حدث، فإننا لا نريد أن نشعر بأي حسرة».

وتابع: «ليست لدينا أي ضغوط. المسؤولية الوحيدة التي كانت لدينا في بداية البطولة كانت أن نجعل الأمة الجورجية فخورة بلاعبينا. أعتقد أننا فعلنا ذلك بأفضل طريقة».

واعترف سانيول بعد فوز جورجيا على البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو 2-0 وبلوغها ثمن النهائي قائلا «اعتقدت أننا وصلنا إلى الحد الأقصى من خلال التأهل في مارس الماضي». وأضاف ابن السابعة والأربعين: «التواجد هنا كان بالفعل تحديا كبيرا. ربما كنا نحلم بالتأهل إلى ثمن النهائي دون أن نعتقد أن ذلك يمكن أن يتحقق».