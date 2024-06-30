مريم بندق



تحدثت مصادر لـ «الأنباء» عن الحاجة الماسة إلى فرز قوائم التوظيف لتوجيه احتياجات الجهات الحكومية إلى المواطنين الذين يرغبون فعليا في العمل بالقطاع الحكومي بدلا من الوضع الحالي الذي يوجه بعض الاحتياجات إلى مسجلين لا يرغبون في العمل. وكشفت المصادر عن أن إجمالي عدد المرشحين بالنظام منذ عام 1999 يبلغ 8 آلاف مواطن أغلبهم لم يستكملوا إجراءات التعيين بسبب أن بعضهم لم يراجع أصلا لعدم حاجته إلى الوظيفة، ومع ذلك تم ترشيح أشخاص مسجلين بالنظام منذ بداية فترات التسجيل ما بين العامين 2000 و2004 مع الدفعة الأخيرة رغم رفضهم أكثر من مرة من الجهات الحكومية بسبب عدم المراجعة خلال المدة القانونية أو لعدم الحاجة.



وكشفت المصادر أيضا عن أن عدد المتبقي من منتظري التوظيف لدي ديوان الخدمة المدنية بلغ 9881 مواطنا، بينهم 4800 جامعي يحملون مؤهلات لا تتطابق مع احتياجات الجهات الحكومية لذلك تعطل ترشيحهم للعمل بالرغم من توافر 10556 درجة متبقية من الـ 15 ألف درجة بعد اعتماد 4444 مواطنا للعمل منهم 2441 جامعيا. ويواصل «الديوان» التنسيق مع الجهات الحكومية للتوصل إلى استحداث مسميات تتوافق مع احتياجاتهم لتنفيذ دفعات الترشيحات المتتالية في يوليو المقبل. وشددت على أنه بالرغم من كل محاولات الدمج والتقريب والتوفيق بين التخصصات إلا ان «الديوان» لم يستطع إلا ترشيح العدد المعلن مقارنة بالدرجات المعتمدة بسبب ان التخصصات المنتظرة المتوافرة في المؤهلين للترشيح مختلفة عن الاحتياجات المرسلة من القطاع الحكومي.