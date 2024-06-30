تفوّق المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد «سيغنال ايدونا بارك» بمدينة دورتموند الألمانية، ليتأهل «دي مانشافت» إلى الدور ربع النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا التي ستقام في الـ 10:00 مساء اليوم، وقد ألغت تقنية الڤيديو المساعد VAR ثلاثة أهداف.

وجاءت المواجهة متكافئة في بعض فتراتها، وإن دانت الأفضلية لـ «الماكينات».



سجل هدفي «دي مانشافت» كاي هاڤيرتز من ركلة جزاء (53) وجمال موسيالا (68)، وحاول المنتخب الدنماركي جاهدا تقليص النتيجة دون جدوى، لتتأهل ألمانيا إلى ربع النهائي وتنتظر الفائز من إسبانيا وجورجيا.