تفوق المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ستاد «سيغنال ايدونا بارك» في مدينة دورتموند الألمانية، ليتأهل «دي مانشافت» إلى الدور ربع النهائي وينتظر الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا التي ستقام في الـ 10:00 مساء اليوم، وقد ألغت تقنية الفيديو المساعد VAR ثلاثة أهداف.



سجلت ألمانيا مبكرا في الدقيقة الرابعة بتسديدة رأسية من شلوتيربيك، لكن ألغى الحكم الهدف لوجود مخالفة.



وواصلت ألمانيا الزحف تجاه مرمى الدنمارك، بتلقي هافيرتز بينية طولية داخل المنطقة من روديغير، ليسدد كرة على الطائر في الدقيقة 11 أبعدها شمايكل إلى ركنية.



واستمر تفوق ألمانيا في الكرات العالية، بارتقاء أندريش لعرضية من تلك الركنية، مسددا رأسية أمسكها شمايكل.



وظهرت الدنمارك هجوميا في الدقيقة 24، بتلقي مايهلي بينية من إريكسن داخل المنطقة، ليسدد كرة قوية ذهبت إلى جوار القائم.



وتوقفت المباراة في الدقيقة 35 بسبب سوء الأحوال الجوية، ليغادر اللاعبون أرض الملعب لأكثر من 15 دقيقة قبل استئناف اللقاء من جديد.



وواصل شمايكل تألقه في المباراة في الدقيقة 37، بتصديه لرأسية قوية من هافيرتز، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.



افتتحت الدنمارك التسجيل مبكرا في الدقيقة 47 عبر أندرسن، لكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية VAR لوجود حالة تسلل.



بعدها مباشرة تأثر أندرسن نفسيا بعد إلغاء الهدف، لتلمس عرضية روم يده، ويقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية VAR، نفذها هافيرتز بنجاح بتسديدة أرضية على يسار شمايكل (53).



وتمكنت ألمانيا من قتل المباراة بإضافة الهدف الثاني (68)، بتلقي موسيالا بينية مميزة لينفرد بشمايكل ويسدد كرة سكنت الشباك.



وقد اقترب «دي مانشافت» من زيادة غلته من الأهداف في أكثر من مناسبة، لكن لم يوفق كاي هافيرتز وليروي ساني في ترجمتها لأهداف، بالإضافة الى تألق الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.