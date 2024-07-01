

أحرز سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل المركز الأول في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد أمس، مستفيدا من تصادم المتصدر السابق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) الذي حل في المركز الخامس، وملاحقه المباشر سائق ماكلارين البريطاني الآخر لاندو نوريس الذي اضطر للانسحاب قبل 7 لفات من النهاية.



وتقدم راسل، الذي انطلق من المركز الثالث على حلبة ريد بول رينغ، على الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) والإسباني كارلوس ساينس (فيراري)، مانحا فريق مرسيدس انتصاره الأول منذ نوفمبر من العام 2022.