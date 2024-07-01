أصدرت وزارة المالية أمس تعميما للمصارف العامة بزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي في فروعها حتى الساعة السادسة مساء، إضافة إلى الدوام يوم السبت لتمكين حاملي بطاقات الدعم من فتح حسابات مصرفية.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التوجه الحكومي للطلب من جميع حاملي بطاقات الدعم «البطاقة الذكية» فتح حسابات مصرفية في حال لم يكن لديهم أي حساب مصرفي لدى أي من المصارف العامة أو الخاصة، وبهدف تسريع وتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين.



وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن تقتصر العمليات المصرفية خلال فترة الدوام الإضافية، على العمليات المرتبطة بفتح الحسابات المصرفية وتفعيلها وتنشيط الحسابات الجامدة إن وجدت.