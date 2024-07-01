أغلقت قوات سورية الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد أمس، كل المعابر التي تربط مناطق سيطرتها بمناطق سيطرة الحكومة في دمشق، وذلك ردا على التقارب السوري ـ التركي بحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا عن مصدر من «قسد».



ونقل الموقع عن مصادر من شركات نقل وتجار أن الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد في شمال شرق سورية، أبلغتهم مساء أمس الأول، بإغلاق المعابر مع مناطق سيطرة دمشق أمام حركة المسافرين بشكل كامل، وتعليق الحركة التجارية ونقل البضائع حتى إشعار آخر»، من دون تحديد الأسباب.



وأشار مصدر من شركة نقل سياحية إلى «إلغاء كل الحجوزات للمسافرين، وذلك بسبب تلقيهم تعليمات بوقف الرحلات البرية» من وإلى مناطق سيطرة السلطة في دمشق.



وأصدرت «الإدارة الذاتية» وهي الواجهة السياسية لـ«قسد» تعليمات جديدة نصت على استثناء الطلاب والمرضى من القرار بشرط إرفاق الثبوتيات (بطاقة جامعية ـ تقرير طبي) للسماح لهم بالسفر، وفق ما أكد المصدر.



لكن وبحسب شبكات إخبارية، فإن «قسد» أغلقت المعابر الثلاث: الصالحية، الطبقة، والتايهة، التي تربطها بباقي المناطق السورية في أرياف الحسكة والرقة وحلب، وسمحت فقط لطلاب الجامعات والمدارس بالعبور، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أمنية استعدادا لـ«انتخابات البلديات»، في 18 يوليو.



وشهد كراج «تل حجر» في مدينة الحسكة ازدحاما شديدا للمسافرين من طلاب ومرضى أمس، على خلفية إغلاق «قسد» منافذ العبور.



وذكر مصدر من «الإدارة الذاتية» لموقع تلفزيون «سورية»، أن «قسد منزعجة ومتخوفة من التقارب بين أنقرة ودمشق، وستتخذ خطوات تصعيدية عديدة ضد دمشق في حال استمرار هذا التقارب».



وأشار إلى أنه «سيكون هناك خطوات للتضييق على إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري، المزمع إجراؤها في 15 يوليو».



وبحسب المصدر فإن سبب إغلاق المعابر غير مرتبط بـ«انتخابات البلديات» التي ستجريها «الإدارة الذاتية»، إنما بسبب التقارب بين الجانبين، والتمهيد لافتتاح معبر «أبو الزندين» في منطقة الباب شرقي حلب، والذي يربط بين مناطق سيطرة حكومة دمشق ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، الذي تدعمه تركيا.