تضاربت المعلومات حول سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار بوسط السودان، حيث نفى الجيش السوداني أمس تلك المعلومات.



وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله في تصريح صحافي مقتضب أمس إن «قواتنا في سنجة صامدة ومتماسكة وتقاتل العدو بثبات ومعنويات عالية».



وتابع قائلا إن «قواتنا في سنجة متمسكة بمواقعها ومعنوياتها تعانق السماء».



وكان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي قد أعلن في بيان على منصة «إكس» في وقت متأخر أمس الأول أن قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها التامة على عاصمة ولاية سنار ومقر الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش السوداني بعد أن ألحقت الهزيمة بالجيش ومتعاونين معه.



وذكر البيان أن الاستيلاء على الفرقة يعد «خطوة مهمة سيكون لها ما بعدها باعتبار الموقع الاستراتيجي والأهمية العسكرية للفرقة».



وأضاف إن قوات الدعم السريع وضعت يدها على جميع المؤسسات، بما في ذلك رئاسة حكومة الولاية.



وفي السياق، نشر المرصد السناري، وهو كيان قانوني غير رسمي، أمس بيانا حذر فيه من كارثة إنسانية جديدة تسببها قوات الدعم السريع التي توغلت داخل مدينة سنجة.



وقال المرصد: «إن مدينة سنجة شهدت اشتباكات مسلحة وقصفا مدفعيا عنيفا أصاب عددا من الأعيان المدنية والمواطنين الأبرياء، وهناك إفادات عن وجود ضحايا وسط المدنيين».



وكشف المرصد عن نزوح الآلاف من المواطنين جنوبا باتجاه ولاية النيل الأزرق بجنوبي السودان.