

ناهد إمام



أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، أن مسؤولي أجهزة مدن القاهرة الجديدة و15 مايو والعبور والشيخ زايد كثفوا أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، وأعمال النظافة والصيانة الجاري تنفيذها بتلك المدن، بهدف توفير عوامل الجذب، وسبل الراحة لسكان المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية.



وفي هذا الإطار، تفقد م.عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مركز خدمات التجمع الخامس لمتابعة البدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة بمركز خدمات التجمع الخامس، لتوفير سبل الراحة لساكني المدينة، مؤكدا ضرورة توفير ساحات وأماكن انتظار للسيارات، وكذلك أرصفة مناسبة للمشاة، كما تفقد الحي الأول والحي الثاني بالتجمع الخامس.



وخلال جولته، أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، متابعة أعمال النظافة بالأحياء وإزالة كل المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال حدوث مخالفات.



فيما أوضح م.علي سعد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن المدينة تشهد أعمال تطوير شاملة لجميع المداخل الرئيسية، بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، وذلك في إطار خطة المدينة لتحديث المرافق العامة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.



وقال إنه جار تكثيف أعمال الطرق بمنطقة الإسكان العائلي في المرحلة الرابعة بالمدينة ضمن مشروع رفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والتي تشمل أعمال الطبقة الأسفلتية، وأعمال تنسيق الموقع وتركيب البلدورات والإنترلوك.



وأضاف سعد أنه يتم عمل تطوير ورفع كفاءة مدخل الطريق الأوسطي بالمدينة، وتحسين مداخل المدينة من الناحية الجمالية من خلال زراعة الأشجار والنباتات التجميلية.



وفي مدينة العبور، أوضح م.أحمد رشاد رئيس جهاز المدينة، أنه جار تكثيف أعمال التطوير بالمدينة والمتابعة اليومية لها ونسب تنفيذها. وقال إنه جار استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة لكامل القطاع بأحد الشوارع وحارة الخدمة أمام البلوك 18010 بالحي التاسع، وجار استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بشارع سيد مكاوي في الحي التاسع.



بينما تفقد م.أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ومسؤولو الجهاز، أعمال التطوير بالمدينة، لمتابعة الحالة العامة بالأحياء (العاشر، الحادي عشر مجاورة 3، الحي التاسع مجاورة 4، الحي السادس عشر مجاورة 2و4، المستثمر الصغير)، كما تفقدوا المحاور والطرق الداخلية، وكذلك الحدائق العامة.



وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ضرورة نظافة الأرصفة وحارات الخدمة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، والاهتمام بالنظافة حول المباني الخدمية بالمدينة، ورفع كفاءة العلامات الإرشادية المتهالكة، ودفن جميع كيبلات الكهرباء المكشوفة بالطرق العامة.



كما تم تنفيذ حملة لإزالة جميع الإشغالات من المحال في الحي العاشر، وتم المرور على السويقة بالحي الحادي عشر، للتأكد من انتظام العمل بها ومن جودة الأغذية المعروضة وضبط الأسعار.