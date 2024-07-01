

دمشق ـ هدى العبود



حصد الفيلم السوري الروائي القصير «فوتوغراف» للمخرج السينمائي السوري المهند محمد كلثوم جائزة أفضل فيلم روائي قصير في المسابقة الرسمية «شورت أفريقيا 2024» لمهرجان سينيلا الدولي للسينما الأفريقية والعالمية بفيرونا، الذي اختتم فعاليات دورته الـ43 مساء يوم 29 يونيو الماضي في مدينة فيرونا الإيطالية.



تدور أحداث فيلم «فوتوغراف» حول تأثيرات الحرب السورية وما بعد الحرب على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية، ويتحدث عن الأثر الذي تعرضوا له فيما بعد الحرب، بالإضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء



وردا على سؤال لـ «الأنباء»، قال المخرج كلثوم: الحرب السورية ألقت بظلاله على الحياة السورية وكانت سنوات قاسية تأثر بها المجتمع السوري بكل أطيافه والفيلم قدم الشريحة المتضررة وهم الأطفال الذين حملوا المسؤوليات الجسيمة على الرغم من صغر سنهم فكانت طفولتهم طفولة خالية من معانيها من هنا كانت فكرة الفيلم وأحداثه.



يذكر أن الفيلم من بطولة كل من الفنانين سليمان الأحمد، غالب شندوبة، جمال العلي، صفوح ميماس، عتاب أبوسعدة، كتابة بثينة نعيسة، ومن إنتاح المؤسسة العامة للسينما.