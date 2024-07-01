

منحت وزارة الداخلية العراقية مهلة للعمال الأجانب، بمن فيهم السوريون، المخالفون في البلاد بدءا من اليوم حتى 7 سبتمبر القادم، وذلك لتصحيح أوضاعهم القانونية.



وقالت السفارة العراقية في دمشق في منشور لها على حسابها في موقع «فيسبوك» إن الوزارة دعت العمال الذين لا يحملون إقامة رسمية أو لديهم تجاوز بمدتها إلى التواصل مع مديرية شؤون الإقامة عبر «بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية».



ودعت مديرية شؤون الإقامة عبر بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك» أمس الأول، أصحاب الشركات وكل من يؤوي العمالة الأجنبية لديه لضرورة تصحيح الوضع القانوني للمخالفين.



جاء البيان تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي.



ويقيم في العراق 284 ألفا و861 سوريا مسجلين لدى «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».



وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قبل ايام إن السلطات في بغداد وأربيل احتجزت سوريين ورحلتهم تعسفيا إلى دمشق وأجزاء من شمال شرقي سورية الواقع تحت سيطرة «الإدارة الذاتية» الغطاء السياسي لـ«قوات سوريا الديموقراطية» «قسد» التي يهيمن عليها المسلحون الاكراد، رغم أن بعضهم يمتلكون وثائق رسمية تمكنهم من البقاء والعمل في البلاد أو كانوا مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين.



ونقلت المنظمة عن أشخاص اعتقلتهم السلطات العراقية، في 28 من يونيو الماضي، أنهم تعرضوا للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع.



وقال سوريان اعتقلتهما السلطات العراقية، إنهما اعتقلا في مكاتب الإقامة في أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما، ولم تأخذ السلطات في الاعتبار طلب اللجوء، كما لا توفر هذه القرارات فرصا متسقة لاستئناف أوامر الترحيل الصادرة بحقهم.