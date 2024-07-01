أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس الأحد عن شروعه في إصدار بطاقات خاصة لفئة المسحوبة جنسياتهم.



وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع بالجهاز العميد محمد الوهيب في بيان صحافي إن البطاقة التي بدأ الجهاز بإصدارها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (296/2024) والذي قضى بتكليف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة جنسياتهم الكويتية.



وأضاف الوهيب أن «الجهاز» سيقوم وفقا للقرار بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر للإحاطة بجميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.