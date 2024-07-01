استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.



واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس تشيسكيدي موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكونغو الديموقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.