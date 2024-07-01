عبدالعزيز الفضلي



احتفلت وزارة التربية، ممثلة في إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية بقطاع التنمية التربوية والأنشطة، بتكريم طلاب وطالبات المنح الدراسية الفائقين للعام الدراسي 2023 - 2024 بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية واللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وبحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.



وأكدت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي خلال الحفل حرص وزارة التربية على تكريم هذه النخبة من الطلبة المتفوقين سنويا، بمشاركة الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية الشيخ عبدالله النوري التي تسعى دائما إلى دعم طلبة المنح الدراسية تربويا ونفسيا واجتماعيا وماديا وثقافيا.



وبينت أن اللجنـــة الوطنيـــــة الكويتيــة للتربية والعلوم والثقافة تحرص علــى تقديـــم المنح الدراسية للطلبة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام، متمنية المزيد من التقدم والازدهار للطلبة والطالبات.