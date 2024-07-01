في إطار استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها مختلف أفرع بلديات المحافظات لضبط المخالفات المتنوعة، قام فريق النظافة في بلدية حولي بأعمال التنظيف وإزالة المخالفات في مناطق المحافظة (حولي، الشعب، الجابرية، سلوى، ميدان حولي، جنوب السرة، السالمية)، حيث تمت إزالة العديد من المخالفات والأنقاض خارج حدود العقارات.



من جانب آخر، قامت فرق النظافة في بلدية مبارك الكبير بجولات ميدانية تضمنت أعمال التنظيف وإزالة المخلفات ورفع سيارات مهملة في مختلف مناطق محافظة مبارك الكبير.



تأتي هذه الجولات استمرارا للجهود التي تقوم بها مختلف الإدارات المعنية لمنع أي مخالفات بجميع المناطق وإزالتها.