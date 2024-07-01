شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت أداء النصف الأول من 2024 بصورة إيجابية على مستوى معدلات السيولة التي ارتفعت بنحو 1.5 مليار دينار، والمكاسب السوقية التي زادت بنحو 735 مليون دينار، وذلك بدعم مباشر من أداء الأسهم الذي حفز ارتفاع كل المؤشرات والمتغيرات على حد سواء.



ومن أبرز العوامل التي دعمت نشاط السوق خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024، ثقة المتعاملين في النتائج الختامية لعام 2023 والتي تسببت في حالة من التفاؤل استهل بها سوق الأسهم الكويتي العام الجديد أدت إلى نشاط ايجابي لافت خلال تعاملات يناير الذي أنهى تعاملاته على قفزة كبيرة على مستوى كل المؤشرات، واستمر الاداء الايجابي خلال فبراير ايضا، ولكن بوتيرة أقل من الشهر الذي سبقه مدفوعا بارتفاع اسعار النفط الكويتي إلى مستوى تجاوز الـ 80 دولارا للبرميل وهو أعلى من المستوى التأشيري في الموازنة العامة.



يضاف إلى ذلك، ثقة المتعاملين في السوق في ظل توافر الكثير من الأسهم في أغلب القطاعات بأسعار مشجعة على الاقتناء كونها تمثل فرصا مواتية للاستثمار، وهو ما ظهر من خلال الإقبال من مختلف فئات المتداولين على كل أنواع الأسهم سواء قيادية بالسوق الأول، أو متوسطة وصغيرة بالسوق الرئيسي والتي كانت محط اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين اغلب فترات تداول النصف الاول.



واستمر الاداء الايجابي مسيطرا على مجريات التداول بنهاية مارس تزامنا مع نهاية الربع الأول، إلى أن بدأت عمليات التصريف بهدف جني الأرباح في ابريل الذي انهى تعاملاته متراجعا على كل المؤشرات وخاصة السوق الأول، وخلال شهري مايو ويونيو اتسم اداء السوق بالتذبذب بين الصعود والهبوط، لينهي سوق الأسهم تعاملات النصف الأول على مكاسب جماعية جراء النشاط اللافت في الربع الأول.



وتجلت ابرز مكاسب بورصة الكويت خلال النصف الأول في قفزة مستوى السيولة المتدفقة، حيث بلغت المحصلة الإجمالية 6.6 مليارات دينار ارتفاعا من 5.1 مليارات دينار في النصف الأول من 2023، بارتفاع نسبته 29% بما يعادل 1.5 مليار دينار، علما بأن السوق استقبل تدفقات اجنبية تجاوزت 200 مليون دينار في النصف الأول من خلال 4 مراجعات دورية لكل من المؤشرين العالميين MSCI وفوتسي راسل. وبلغ متوسط سيولة التداولات اليومية 56 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بقرابة 43 مليون دينار كمتوسط يومي في عام 2023.



واستحوذت الاسهم القيادية خاصة البنكية على النصيب الأكبر من السيولة، إذ جاء بالصدارة سهم «بيتك» بـ 1.1 مليار دينار تمثل 16.6% من إجمالي التدفقات، تلاه سهم «الوطني» بـ 519 مليون دينار، ثم سهم بنك الخليج بـ 514 مليون دينار.



أحجام التداول



وارتفعت احجام التداول خلال النصف الأول بكميات بلغت 27.1 مليار سهم من 17.2 مليار سهم خلال الفترة المماثلة من 2023، بنسبة ارتفاع 57.5%، وكان ابرز الأسهم الاكثر تداولا «بيتك» بتداول 1.4 مليار سهم، تلاه بنك الخليج بأكثر من مليار سهم.



القيمة السوقية



وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا بقيمة 735 مليون دينار وبنسبة 1.8% لتصل إلى 40.994 مليار دينار بنهاية الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاعا من 40.259 مليار دينار في نهاية العام الماضي.



وأنهت بورصة الكويت تعاملات النصف الأول على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 66 نقطة ليصل إلى 7543 نقطة من 7477 نقطة في نهاية العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.9%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 343 نقطة ليصل إلى 5912 نقطة ارتفاعا من 5569 نقطة بنسبة ارتفاع 6.1%، وبذلك ارتفع مؤشر السوق العام بـ 119 نقطة ليصل إلى 6936 نقطة ارتفاعا من 6817 نقطة في نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 1.7%.