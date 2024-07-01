طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، أن السوق المحلي للبيع بالتجزئة شهد نشاطا ملحوظا في العروض الترويجية والتنزيلات خلال أول 4 أشهر من العام الحالي.



وأصدرت إدارة حماية المستهلك 1646 ترخيصا خاصا بالعروض والسحوبات التي تقيمها وتنظمها المحال التجارية والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية الموازية على حد سواء، وذلك خلال أول 4 أشهر من 2024، بزيادة نسبتها 6% بما عدده 95 ترخيصا مقارنة بـ 1551 معاملة للفترة نفسها من 2023.



وتتضمن قائمة المعاملات الخاضعة لرقابة إدارة حماية المستهلك (السحب على الجوائز المجانية، توزيع الهدايا المجانية، العروض الخاصة بالجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، العروض الخاصة بالمحلات التجارية، تراخيص التنزيلات، ربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات الأجنبية والعالمية، تراخيص التصفية، تراخيص عروض الاسترداد النقدي، تراخيص توزيع الكوبونات وبطاقات الخصومات، وتراخيص التخفيضات على السلع والخدمات والحرف).



توزيع هدايا



وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة حماية المستهلك للفترة من بداية يناير حتى نهاية أبريل 2024، بلغ إجمالي عدد تراخيص توزيع الهدايا المجانية الصادرة عن الإدارة 743 ترخيصا مقارنة بـ 728 ترخيصا للفترة نفسها من 2023.



سحب جوائز



أما تراخيص سحب جوائز مجانية الصادرة خلال تلك الفترة فقد سجلت 130 ترخيصا مقارنة بـ 139 ترخيصا للفترة نفسها من 2023، فيما سجلت تراخيص العروض الموسمية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 248 ترخيصا، مقارنة بـ 162 ترخيصا للفترة نفسها من 2023.



عروض الجمعيات والأسواق



ومن ناحية تراخيص العروض الخاصة بالجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، فقد أصدرت إدارة حماية المستهلك عدد 111 ترخيصا خلال أول 4 اشهر من العام الحالي، مقارنة بـ 100 ترخيص للفترة نفسها من 2023، فيما سجلت تراخيص العروض الخاصة بالمحلات التجارية نحو 12 ترخيصا خلال أول 4 أشهر من 2024 مقارنة بـ 12 ترخيصا للفترة نفسها من 2023.



تراخيص التنزيلات



ومن جهة تراخيص التنزيلات الصادرة عن إدارة حماية المستهلك خلال أول 4 أشهر من 2024، فقد أصدرت إدارة حماية المستهلك 228 ترخيصا مقارنة بـ 246 للفترة نفسها من 2023.



ربط السعر المحلي



أما فيما يتعلق بتراخيص ربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات الأجنبية والعالمية، فقد أظهرت الإحصائية إصدار 8 تراخيص في هذا الجانب خلال أول 4 أشهر من 2024 مقارنة بـ 6 تراخيص للفترة نفسها من 2023.



تراخيص تخفيضات



ومن جهة تراخيص التخفيضات الخاصة بالسلع والخدمات والحرف، سجلت إدارة حماية المستهلك إصدار 159 ترخيصا خلال أول 4 أشهر من 2024 مقارنة بـ 152 ترخيصا للفترة نفسها من 2023.