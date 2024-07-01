أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اختتام رعايته الذهبية ومشاركته الفعالة في معرض «توريستا للسياحة والسفر 2024»، والذي أقيم مؤخرا في مول العاصمة وجمع في مكان واحد أفضل الشركات السياحية، تأمين السفر، شركات طيران، مستلزمات ومنتجات السفر، فنادق محلية وعالمية وغيرها.



وبهذه المناسبة، قال سيف الدين الناصر، مسؤول تسويق أول في KIB: نحن سعداء برعايتنا الذهبية ومشاركتنا في معرض توريستا للسياحة والسفر 2024، ونحرص دائما على الحضور في مثل هذا الفعالية البارزة والتي شكلت منصة مميزة ضمت مختلف رواد هذا القطاع تحت سقف واحد لتقديم خدمات متنوعة وعروض رائعة لمحبي السفر.



وشهد جناح KIB في المعرض إقبالا كبيرا من الزوار، حيث قام فريق البنك باستعراض خدماته ومنتجاته المميزة وأبرز حلوله المصرفية، كما شجعهم على فتح حساب الدروازة، وهو حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، والأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل إلى 2% شهريا.



وانتهز فريق البنك الفرصة لنشر الثقافة المالية والمصرفية بين كل شرائح المجتمع، في إطار دعمه للحملة الوطنية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك المحلية، وذلك من منطلق التزام KIB بدوره الريادي في توعية المجتمع بالجوانب المختلفة للمجال المصرفي، والتي تعتبر ركنا أساسيا ضمن برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.



وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في الحفاظ على مكانته المتقدمة بين مؤسسات القطاع المصرفي، وذلك من خلال دعمه المستمر للفعاليات والمبادرات التي تترك أثرا إيجابيا على المجتمع، والتركيز على توفير الخدمات والحلول المصرفية التي من شأنها الارتقاء بأسلوب حياة أفراد المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تجربة عملائه انطلاقا من شعاره الأساسي «بنك للحياة».