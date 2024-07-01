أعلن بنك بوبيان إطلاق برنامجه الصيفي المميز «بدينا» في نسخته الثامنة تحت عنوان «الجيل القادم من المصرفيين» المخصص لتدريب طلبة المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 18 عاما خلال الفترة من 21 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس 2024، بهدف اكتشاف قدراتهم وإعدادهم مبكرا للمشاركة في مجالات العمل المصرفي.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد: يعد برنامج بدينا 8 للتدريب الصيفي فرصة لطلابنا من عمر 14 إلى 18 عاما، لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات العملية اللازمة لرسم ملامح مستقبلهم الوظيفي وتحديد الخطوات الأولى في مسيرتهم المهنية استعدادا للالتحاق بسوق العمل في القطاع المصرفي.



وأضاف ان محاور وموضوعات البرنامج هذا العام تم اختيارها بدقة لتتماشى مع الطفرة الرقمية التي نشهدها حاليا في عالم الأعمال، لاسيما القطاع المصرفي، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي AI والميكنة الآلية للعمليات RPA، بالإضافة إلى توظيف هذه التقنيات لفتح المجال أمام فرص جديدة لجيل الشباب تساعدهم على تنمية مهاراتهم الحياتية وتهيئتهم ليكونوا بمثابة نواه العمل المصرفي في الغد القريب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساعدهم على اختيار التخصصات الجامعية المناسبة للمستقبل لتتوافق مع احتياجات سوق العمل تماشيا مع رؤية الكويت 2035 لخلق جيل واعد قادر على المشاركة وتحمل المسؤولية.



وأوضح الحماد أن البرنامج يتضمن جزءا عمليا يختص بقيام المشاركين بعمل زيارات ميدانية لمختلف إدارات وفروع البنك للتعرف عن قرب على الأعمال المصرفية، وكيف ساهم التحول الرقمي في تغيير مفهومها في ضوء التغيرات والتطورات الرقمية والتكنولوجية على سوق العمل المصرفي، وللتعرف على كيفية الاستفادة المثلى من هذه التطورات لتعزيز بيئة الابتكار لديهم والاستثمار في مهاراتهم الرقمية لخلق جيل مبدع يسهم في عالم التكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وقواعد البيانات والحوسبة السحابية.



وأشار الحماد إلى أن محاور البرنامج استهدفت التركيز على تطوير المهارات الحياتية للمشاركين مثل تحديد الأهداف والتعامل مع متغيرات الحياة وإدارة المهام المختلفة ومهارات التواصل الشخصي والقيادة ومبادئ الإدارة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العمل الجماعي.



وعلى صعيد المهارات العملية، سوف يتطرق البرنامــج إلى الذكـــــاء الاصطناعــــي AI وأمــــن المعلومات وإدارة الأموال ومكافحة غسيل الأموال والتعرف على الخدمات المصرفية الرقمية وكيفية إعدادها وغيرها الكثير من المحاور التي من شأنها تسخير مختلف أدوات النجاح ومساعدتهم في التخطيط الأمثل لمساراتهم المهنية. جدير بالذكر أن التسجيل في البرنامج الصيفي متاح حاليا اعتبارا من 30 يونيو حتى 7 يوليو 2024 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان.